В Красноярском крае 7-летний мальчик получил 98% ожогов тела во время игры со спичками

Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с гибелью 7-летнего ребенка в результате возгорания. Мальчик получил 98% ожогов тела во время игры со спичками.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту гибели ребенка в результате возгорания в городе Назарово Красноярского края.

По данным ведомства, инцидент произошел в вечернее время 26 марта, когда ребенок находился в гостях у бабушки и дедушки. 7-летний мальчик заперся в кладовом помещении, где, играя со спичками, поджег вещи, среди которых находилась бутылка с горючей жидкостью.

«В результате произошедшего возгорания ребенок получил ожоги всего тела, в тяжелом состоянии он был госпитализирован в медицинское учреждение, где погиб сегодня около 12 час. в реанимационном отделении. Семья в поле зрения органов системы профилактики не попадала», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Уточняется, что ведомство установит причины и условия произошедшего, даст оценку соблюдению требований противопожарной безопасности и проверит деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По данным пресс-службы ГСУ СК РФ по Красноярскому краю, в результате происшествия ребенок получил 98% ожогов тела. Из кладовки его вытащил дедушка, который вскрыл дверь после того, как заметил дым. По факту инцидента сотрудники Следственного комитета также проводят проверку.

Напомним, в середине января в Новосибирской области возбудили уголовное дело о халатности после пожара, в результате которого погибла женщина с двумя детьми. По данным следствия, в сгоревшем доме был установлен неисправный дымовой извещатель.