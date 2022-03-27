17-летнего новосибирца оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ

17-летнего жителя Новосибирска привлекли к административной ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Сотрудники полиции составили протокол в отношении 17-летнего жителя Советского района Новосибирска, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным ведомства, молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции 6 марта, ему инкриминировали ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов изъяли у задержанного плакат с текстом, «подрывающим доверие к действиям ВС РФ». После дачи объяснения новосибирец был отпущен.

«Собранные материалы рассмотрены Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района города Новосибирска. Решением Комиссии молодой человек привлечен к административной ответственности в виде штрафа в сумме 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Новосибирской области. Его заподозрили рассылке ложных сообщений о минировании торговых центров и школ.