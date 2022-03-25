Комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области выдвинул правительству региона предложения по повышению устойчивости экономики и минимизации негативного влияния на нее внешних и внутренних факторов в условиях экономических санкций.

В Новосибирской области необходимо разработать несколько сценариев дальнейшего развития – с таким предложением региональному правительству выступили депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности 23 марта.

«Бюджет новосибирской области на 80% является социальным – и его мы будем выполнять полностью. Оставшиеся 20% — это бюджет развития. Он включает госзаказ в виде всех национальных проектов – строительство школ, ФАПов, капремонт учреждений, развитие транспортной инфраструктуры, строительство таких объектов, как ЛДС и др. Безусловно, все национальные проекты также будут выполнены – они финансируются из федерального бюджета и софинансируются из областного. Но у нас есть ещё ГЧП. Поэтому депутаты предложили провести ревизию всех существующих проектов, а также оценить, стоит ли области входить в новые. Если федерация их компенсирует – хорошо. Но мы должны подготовиться ко второму сценарию развития – когда от каких-то проектов придется отказаться. Нужно определить, что мы сможем себе позволить, а что придется отложить», — отметил председатель комитета Федор Николаев.

Для того, чтобы расставить приоритеты, председатель комитета предложил отказаться от традиционной госэкспертизы, которая может растянуться на месяцы, и провести ускоренный анализ проектов, ориентируясь на уже созданные аналогичные объекты. О необходимости оперативного решения задач заявил и спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

«Сегодня депутаты задают вопросы «с земли» — те, которые есть у жителей области. Понятно, что той экономики, которая была у нас три недели назад, уже не будет. Нужно ускорить все процессы. Обычно госэкспертиза проектов проходит в течение месяца, а в нашей (областной) экспертизе мы можем застрять еще дольше… Поэтому нужно ускориться и использовать сегодня все изменения, принятые для госзакупок в ФЗ-44. Если мы не будем быстро его использовать, мы уйдем (с решениями) в осень», – предупредил Андрей Шимкив.

Также депутаты призвали правительство Новосибирской области подготовить прогнозы экономического развития и выработать разные сценарии действий в сложившихся условиях.

Особый акцент парламентарии сделали на необходимости разработки в регионе отдельной программы поддержки глубокой переработки сырья. Они напомнили, что на сегодня из области вывозится до 50% леса, молока, зерновых, мяса в соседние регионы. Бюджетный комитет Заксобрания рекомендовал областному правительству закрепить в программе стимулирование переработки продукции. Результатом переработки сельскохозяйственной и иной продукции должно стать получение добавленной стоимости, а также удовлетворение растущего спроса на продукцию среди населения Новосибирской области.