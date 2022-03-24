IKEA в Новосибирске отозвала заявление о простое сотрудников

Заявлявшая о просторе более 500 работников новосибирская IKEA отозвала уведомление на введение режима неполной занятости. В областном минтруда со ссылкой на компанию пояснили, что сотрудники магазина фактически продолжают свою работу.

Компания IKEA в Новосибирске, приостановившая свою работу в начале марте, отозвала уведомление о простое 536 сотрудников. Об этом сообщила начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития региона Ольга Лаврова на пресс-конференции 24 марта.

«Данная компания отозвала свое уведомление о простое в связи с тем, что работники фактически работали, осуществляли деятельность, не связанную с обслуживанием клиентов, на складах предприятия, на самом предприятии», — рассказала Ольга Лаврова в пресс-центре ТАСС в четверг.

При этом, как отметила глава ведомства, уведомления о простое в органы власти направили компании «Леви Штраус Москва», где без работы остаются 11 человек, «Адидас» с 92 сотрудниками и Mango Russian с 20 сотрудниками.

О том, что компания IKEA в Новосибирске подала уведомление о введении на предприятии режима неполной занятости в связи с простом сотрудников, сообщала 21 марта министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

Новосибирская IKEA закрылась в первых числах марта в связи с заявлением шведского руководства компании о приостановке деятельности на территории России. На смену магазину пришёл российский мебельный гипермаркет Hoff, открывшийся на улице Мира 21 марта.