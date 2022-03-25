В Сибири сумма кредита по ипотеке с господдержкой вырастет до 6 млн рублей

С 23 марта жители Сибири могут подать заявку на льготный жилищный кредит на новых условиях. О начале работы по новым условиям ипотечной госпрограммы, в частности, объявил банк ВТБ. Первые сделки будут проведены с даты вступления в силу постановления правительства РФ.

Предельная сумма кредита по ипотеке с господдержкой для жителей Сибири увеличена до 6 млн рублей. Ставка составит 12%. Условия по семейной ипотеке и «Дальневосточной ипотеке» сохранены без изменений.

«Кратно увеличить число потенциальных заемщиков и сохранить необходимую доступность ипотеки в России позволят расширение максимальной суммы кредита в 2–4 раза и дополнительные субсидии государства. Это особенно важно для жителей мегаполисов. Банки готовы тщательно проверять платежеспособность заемщиков, чтобы не допустить их закредитованности в изменившихся условиях», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников.

Топ-менеджер банка добавил, что изменения также позволят строительному сектору экономики поддерживать темпы своего развития. «Строительная отрасль получила импульс для стабильной реализации текущих проектов, возведения новых объектов и сохранения рабочих мест», — сказал Анатолий Печатников.

Первый взнос по госпрограммам составляет от 15% от стоимости недвижимости. Максимально возможный срок кредитования по ипотеке с господдержкой и семейной ипотеке — 30 лет, по «Дальневосточной» — 20 лет. Льготные условия кредитования распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщика.