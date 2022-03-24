Новосибирцу вынесли приговор за мошенничество с муниципальным участком

За незаконное приобретение муниципальной земли на льготных условиях житель Новосибирска получил три года условно. Он предоставил в мэрию недостоверные документы о наличии на участке жилого дома, который якобы построил на арендованной территории.

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор жителю города Алексею Кирочкину, обвиняемому по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мужчине назначено наказание в виде условного лишения свободы на три года с аналогичным испытательным сроком, сообщили в пресс-службе суда 24 марта.

По данным следствия, новосибирец путём обмана получил право собственности на муниципальный земельный участок стоимостью 2 млн 437 тыс. руб. В период с декабря 2016 года по апрель 2018 года мужчина представил справку, подтверждающую его льготу на первоочерёдное выделение участка для строительства индивидуального жилого дома. В результате он получил участок в аренду, однако фактически строить дом не собирался. Через какое-то время он предоставил в соответствующие инстанции и технический план якобы уже возведённого здания.

«На основании технического плана, а также декларации об объекте недвижимости, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии указанного объекта недвижимости, зарегистрировал право собственности на отсутствующий жилой дом, тем самым Кирочкин А.Н. незаконно получил право выкупить у мэрии города Новосибирска земельный участок по льготной стоимости, реализовав которое он причинил собственнику материальный ущерб», — сообщили в суде.

Ущерб, причинённый мэрии в результате правонарушения, оценили почти в 1,2 млн руб. Эта сумма квалифицируется как особо крупная.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось о том, что мэрия Новосибирска намерена ввести мораторий на демонтаж нестационарных торговых объектов.