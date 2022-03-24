В Красноярском крае перестали замерять температуру у сотрудников предприятий

«Антиковидные» ограничения на предприятиях Красноярского края стали носить рекомендательный характер. Соответствующее решение было принято в регионе 24 марта.

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин подписал документ, отменяющее постановление об обязательном выполнении «антиковидных» требований на предприятиях региона, действовавшее с апреля 2020 года.

Согласно изменениям, меры по нераспространению COVID-19 на предприятиях будут носить рекомендательный характер. В число таких мер входили ежедневный замер температуры у сотрудников, регулярная санобработка помещений, использование средств индивидуальной защиты, создание запасов антисептиков, самоизоляция работников старше 60 лет, отмена корпоративных мероприятий, применение одноразовой посуды, установка защитных экранов в торговле и другие.

При этом руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям предписывается выполнение санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

Напомним, со 2 марта в Красноярском крае отменено требование предъявления QR-кодов при посещении общественных мест, а с 15 марта ношение масок на территории региона приобрело рекомендательный характер. Кроме того, в регионе отменены ограничения по заполняемости зрительных залов, а также режим самоизоляции для невакцинированных пенсионеров.

Решение об отмене требования обязательного соблюдения масочного режима также принято в Кемеровской области. В Новосибирской области ограничение решили пока оставить.