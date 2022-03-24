«Росгосстрах» подтвердил лидерство в страховании недвижимости

Банк России обнародовал итоги работы российской страховой отрасли за 2021 год и безоговорочным лидером в страховании домов, коттеджей, дач и других строений, принадлежащих гражданам нашей страны остается «Росгосстрах».

В прошлом году «Росгосстрах» заключал в среднем 4 договора страхования строений в минуту. В этом сегменте на долю компании приходится 39% сборов — они составили 11,3 млрд рублей. Показатели ближайшего конкурента меньше в 3,6 раза — разрыв составляет свыше 8,2 млрд рублей.

«В среднем по России уровень проникновения в страховании строений в последние годы сильно не менялся и оставался в пределах 25-30%. В то же время в регионах в Центральной России и в Поволжье он заметно выше среднего. Конечно, во многом этот показатель зависит от социально-экономической ситуации в регионе и уровня доходов его населения — страхование не входит в число самых насущных потребностей россиян, — отмечает руководитель блока маркетинга ПАО СК «Росгосстрах» Кирилл Бобыльков. — В то же время просветительская работа, повышение финансовой грамотности, проводниками которой являются и страховые агенты, тоже играет важную роль. Мы видим четкую корреляцию между сборами по страхованию имущества физических лиц на душу населения в этих регионах с численностью работающей там агентской сети нашей компании».

Выплаты по договорам страхования строений в «Росгосстрахе» составили в 2021 году почти 2 млрд рублей, компанией были урегулированы 49% зафиксированных в Росиии страховых событий в этом сегменте. В среднем каждый рабочий день прошлого года страховщик возмещал своим клиентам-домовладельцам более 7,5 млн рублей.