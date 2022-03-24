Новосибирский аквапарк «Аквамир» признан банкротом

Суд признал новосибирский аквапарк «Аквамир» банкротом. В организации открыто конкурсное производство.

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом новосибирский аквапарк «Аквамир». Информация о принятом решении размещена на сайте «Электронное правосудие» 24 марта.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — указано в сообщении.

ООО «Аквапарк Аквамир» подало иск о самобанкротстве в середине августа прошлого года. Сумма исковых требований на тот момент составила свыше 2, 1 млрд рублей. Уже на следующий месяц, в сентябре, суд ввел в отношении организации процедуру наблюдения.

Отметим, в сентябре 2020 года суд признал банкротом управляющую компанию аквапарка — ООО «ВДТ Строй». Иск с требованием признать ее несостоятельность подала ПСК «Развитие» в 2019 году. В рамках банкротства компании рыночная стоимость здания развлекательного заведения была оценена в 1,4 млрд рублей.

Зимой 2021 года в результате конфликта управляющих субъектов аквапарк был временно закрыт. Работа заведения была возобновлена в феврале после смены арендатора помещения. Предыдущий арендатор, ООО «Глобал», подал на самобанкротство.

Крупнейший аквапарк Сибири был открыт в 2016 году. Объем инвестиций в объект превысил 4,5 млрд рублей. В конце 2020 года арбитраж признал банкротом председателя правления застройщика аквапарка ГК «Кварсис» и владельца ООО «ВДТ Строй» Петра Овчинникова.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в новосибирском аквапарке «Аквамир» выявили признаки преднамеренного банкротства. Признаки фиктивного банкротства ООО «Аквапарк Аквамир» отсутствуют.