Готов ли Олег Дерипаска бросить вызов Путину?

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Олег Дерипаска

23 марта совладелец компаний РУСАЛ и «Базовый элемент» Олег Дерипаска опубликовал в своем телеграм-канале ссылку на статью известного западного историка Ньяла Фергюссона о текущих событиях на Украине. В тексте Фергюссона в частности, приводятся данные о потерях российской армии в ходе спецоперации на Украине, которые сильно отличаются от официальной информации Минобороны РФ (и таким образом являются фейковыми на территории РФ), а митинг в Лужниках, где выступал президент России, автор называет «фашистским». Дерипаска сопроводил ссылку на публикацию Фергюсона словами: «Полностью согласен с автором». «Континент Сибирь» предлагает читателям выбрать один из вариантов оценки вызывающей позиции миллиардера:

Готов ли Олег Дерипаска бросить вызов Путину?

Результаты опроса

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