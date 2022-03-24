В Красноярском крае выявлен картельный сговор между торговыми сетями ради завышения цен на продукты

Прокуратура Красноярского края выявила около 200 нарушений при проверке цен на продукты в магазинах местных торговых сетей. Вместе с УФАС надзорное ведомство установило признаки картельного сговора с целью завышения стоимости товара.

Красноярская прокуратура установила выявила множественные нарушения правил продажи товаров в магазинах края в ходе проверки обоснованности ценообразования на товары и продукты первой необходимости.

По сообщению надзорного ведомства, по итогам проверки внесено более 181 предписания об устранении нарушений, 59 человек привлечено к административной ответственности. Кроме того, объявлено около 720 предостережений о недопустимости нарушений законодательства.

В числе выявленных нарушений – реализация товара по завышенной относительно ценника стоимости и отсутствие цены в ряде случаев, а также завышение предельно допустимых ценовых надбавок.

Вместе с УФАС сотрудники прокуратуры установили признаки картельного сговора между крупными торговыми сетями, целью которого было завышение цен на продукты. Решается вопрос о возбуждении административного дела.

Напомним, в связи с повышением цен на ряд продовольственных товаров некоторые торговые сети ограничили объём отпускаемых товаров первой необходимости в одни руки. В регионах также создают штабы поставщиков для контроля цен на продукты.

Ранее также губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался об ажиотажном спросе на сахар.