В Красноярском крае выявлен картельный сговор между торговыми сетями ради завышения цен на продукты

Юлия Моисеева
 
продукты, магазин
Фото Михаила Перикова

Прокуратура Красноярского края выявила около 200 нарушений при проверке цен на продукты в магазинах местных торговых сетей. Вместе с УФАС надзорное ведомство установило признаки картельного сговора с целью завышения стоимости товара.

Красноярская прокуратура установила выявила множественные нарушения правил продажи товаров в магазинах края в ходе проверки обоснованности ценообразования на товары и продукты первой необходимости.

По сообщению надзорного ведомства, по итогам проверки внесено более 181 предписания об устранении нарушений, 59 человек привлечено к административной ответственности. Кроме того, объявлено около 720 предостережений о недопустимости нарушений законодательства.

В числе выявленных нарушений – реализация товара по завышенной относительно ценника стоимости и отсутствие цены в ряде случаев, а также завышение предельно допустимых ценовых надбавок.

Вместе с УФАС сотрудники прокуратуры установили признаки картельного сговора между крупными торговыми сетями, целью которого было завышение цен на продукты. Решается вопрос о возбуждении административного дела.

Напомним, в связи с повышением цен на ряд продовольственных товаров некоторые торговые сети ограничили объём отпускаемых товаров первой необходимости в одни руки. В регионах также создают штабы поставщиков для контроля цен на продукты.

Ранее также губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался об ажиотажном спросе на сахар.

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