Владимир Шуев: «Конфликт все равно был бы, но уже на нашей территории»

Как оценивают спецоперацию на Украине новосибирские ветераны боевых действий? Как долго продлится конфликт? Об этом и не только «Континент Сибирь поговорил с президентом фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» ВЛАДИМИРОМ ШУЕВЫМ.

Владимир Алексеевич Шуев, президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор», учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник». Ветеран боевых действий, подполковник в запасе.

– Специальная военная операции по демилитаризации и денацификации Украины идет уже больше месяца. С одной стороны, ее цели и задачи объяснил президент, но с другой, даже у тех, кто это решение поддержал, остается масса вопросов. Слишком много нас связывает с народом, который мы называем братским, Владимир Путин вообще заявил, что русские и украинцы – один народ. И вот брат идет на брата… Когнитивный диссонанс.

– То, что сегодня происходит, мне напоминает события, которые происходили в Чечне в 90-х начале 2000-х годах. Точно также регион накачивали оружием, долларами для незаконных вооруженных формирований от зарубежных эмиссаров терроризма, также иностранные инструкторы тренировали боевиков, также республику наводнили наемники со всего мира от Новой Зеландии до Америки. И также хотели с помощью маленькой республики развалить Россию. И даже освещение в зарубежной прессе войны на Северном Кавказе очень похоже. Террористов и боевиков, которые отрезали головы и выкладывали фото и ролики своих зверств в интернете, называли повстанцами – гордыми людьми, сражающимися за свою свободу против агрессивной России.

Помню, как в 1995 году, я тогда еще был врачом и входил в комиссию по обмену пленными, мы 4 октября обменяли трех бойцов ГРУ на четырех боевиков. Все происходило в присутствии журналистов 5-6 телекомпаний, среди них были CNN, BBC, наш первый и второй канал. И когда обмен состоялся, догадайтесь к кому в первую очередь подошли журналисты? Все телекомпании бросились брать интервью у боевиков. На нас журналисты смотрели, как на оккупантов.

– А мы не стеснялись тогда говорить, что идет война в Чечне.

– Мы не ведем войну на Украине. Если бы это было так, она очень быстро бы закончилась. По принципу американцев, которые давали день на выход мирных жителей, а затем ровняли города с землей. Так было в иракском городе Фаллуджа, так было с сирийским городом Ракка.

На войне с противником никто не церемонится. Наши войска блокируют город, чтобы спасти мирных жителей. Именно это серьезно сдерживает темп и применение всего арсенала против противника. Мы не видим ковровых бомбардировок. Ракетами уничтожается военная инфраструктура.

– На ваш взгляд, как долго это продлится?

– Я не обладаю достаточной информацией, чтобы ответить на этот вопрос.

– А вы ощущаете информационный вакуум вокруг спецоперации?

– Все, что нужно знать жителям России, рассказывает генерал-майор Конашенков на ежедневных брифингах минобороны. Все подробности об операции никто не расскажет, так как это может быть использовано противником. Кроме того, информационный вакуум заполняют не только спецкоры наших СМИ, которые работают на территории ДНР, ЛНР и Украины, но и социальные сети. Да, приходится просеивать информацию, отделять фейки, чтобы получить более или менее достоверную картину. Но это нужно делать в любое время для полноценного анализа.

– Неужели нельзя было избежать такого развития событий? Слишком высокую цену платим, и вряд ли братский украинский народ будет к нам хорошо относиться.

– Сегодня уже совершенно ясно, что избежать было нельзя. Украине поставляли вооружение, строили военные базы, например, военная база в Очакове для ВМС США, станции наведения крылатых ракет НАТО, биолаборатории, которые финансируются Пентагоном. К линии соприкосновения с ЛНР и ДНР была стянута мощная 150-ти тысячная группировка, идеологически накаченная, натренированная западными инструкторами. Все понимали, что Украина – это стартовая площадка для военных действий против России. Конфликт все равно был бы, но уже на нашей территории и, с моей точки зрения, погибших было бы намного больше.

Государство Украина стало разменной монетой для США. Америка всегда получала выгоду от войн, обеспечивая воюющие стороны всем необходимым для боевых действий. Националисты вышли на первый план, а национализм проповедовался с высоких трибун (есть видеозаписи украинских телеканалов, где Зеленский называл жителей ЛНР и ДНР особями, а львовский журналист призывал убивать русских детей). Инициировали даже раскол Российской православной церкви.

В декабре прошлого года Владимир Зеленский в Верховной раде наградил званием героя Украины и орденом «Золотая звезда» боевика «Правого сектора» (организация запрещена в РФ решением суда) Коцюбайло, который известен дикими русофобскими высказываниями. Националиста Бандеру приравняли к герою Украины, тех, кто служил в пехотной дивизии СС «Галичина» (признана Нюрнбергским судом преступной организацией и запрещена в РФ), приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны. Это был настоящий плевок в сторону России. И НАТО, на самом деле, во всех этих процессах играло первую скрипку. Вспомните, как Канада приютила нацистов из дивизии «Галичина» после Второй мировой войны. Но мало кто знает, что тогда же на Украину вернулись более 30 тысяч человек, так называемые спящие агенты, из которых выращивали новую националистическую элиту, которая стала проповедовать эту идеологию.

Поэтому мы и говорим, что мы не воюем с народом Украины, мы освобождаем эту страну от нацизма. Понятно, что боевые действия всегда связаны с человеческим горем и страданиями. Так было и в Гражданскую войну. Война – это наивысшая степень ссоры. После того, как все закончится, нам еще предстоит дать оценку, понять, кто прав, а кто нет.

– А откуда утверждения, что НАТО провоцировало конфликт? Что мешало ей вторгнуться на нашу территорию из той же Польши, например?

– Америка часто воюет чужими руками для достижения своих целей, а здесь добилась стравливания двух братских народов. Судя по всему, официально НАТО не хочет ввязываться в войну с Россией. Использовали для этой цели Украину. А Зеленский, подбадриваемый из-за океана, даже договорился до того, что страна выйдет из Будапештского меморандума, чтобы создать собственное ядерное оружие. У Украины для этого все есть, и плутоний, и средства доставки – ракеты.

–У Индии и Пакистана, которые находятся в перманентном конфликте друг с другом, тоже есть ядерное оружие. Но они до сих пор его не применили.

– А вы хотели бы жить в состоянии постоянной угрозы, когда ваш сосед размахивает «ядерной дубиной»? Украина перестала быть самостоятельным государством, когда полностью «легла» под американцев. А в доктринальных документах Пентагона Россия – враг номер один. Очевидно же, что угроза нашей стране была реальной.

– А почему в спецоперации принимает участие Росгвардия?

– Росгвардия формировалась на базе внутренних войск, ОМОНа и СОБРа. Бойцы этих подразделений прошли горячие точки, обкатались через командировки. Они предназначены для боевых действий, например, в Чечне под Первомайском, участвовали в общевойсковых операциях. Для чего нужны на Украине? Их задача – охранять стратегические объекты, такие как атомные станции. И в России, и на Украине АЭС охраняет Росгвардия.

– Судя по всему, спецоперация продлится долго, если вспомнить, что в Чечне это продолжалось больше десятилетия. Красная Армия и войска НКВД/МГБ, победившие Гитлера за четыре года, воевали с националистами на Украине до конца 1950-х гг.

– Ничего нельзя исключать. Начав спецоперацию, надо выигрывать, иначе Россию сотрут с карты мира.

– Что ваша организация делает для поддержки спецоперации на Украине? Какую помощь оказываете?

– Мы проводим встречи, на которых разъясняем людям ситуацию, зачем и для чего началась специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины. Организуем и участвуем в подготовке гуманитарных грузов для населения Донбасса и для тех воинов, кто сегодня находится на передовой.