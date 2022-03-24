1273 принятых наказа на 2022 год – такое количество Законодательное cобрание Новосибирской области не принимало еще ни разу, и ни разу не принимало такого бюджета. Даже если какие-то из них не удастся выполнить в текущем году, он все равно останется рекордным как по числу исполненных наказов, так и по их бюджетному наполнению.

План реализации наказов избирателей на 2022-ый год, который будет вынесен на обсуждение девятнадцатой сессии ЗС 31 марта, включает в себя почти 10% от общего количества наказов на пять лет. «Это исторический рекорд. Мы еще никогда не принимали 17 млрд рублей на наказы», – отметил на заседании комиссии по наказам Заксобрания 24 марта ее председатель, депутат Дмитрий Козловский.

До этого рекордным был 2019 год, когда на наказы избирателей было выделено 11 млрд рублей.

При этом, по его словам, в октябре 2021 года, когда депутаты получали план наказов, на них планировалось выделить около 10 млрд рублей. В настоящий момент эта сумма выросла на 70%. Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что дополнительные 7 млрд были получены за счет федеральных средств.

Больше всего наказов – около половины – касается сферы ЖКХ. «В районах области это водоснабжение, замена коммуникаций, газифиакация и другие направления – пояснил Дмитрий Козловский. – В городе преобладают работы по благоустройству, организации общественных пространств, спил старых деревьев и так далее».

Депутат поинтересовался у представителей мэрии, в каком состоянии данный вопрос. Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев ответил, что почти все контракты по благоустройству городских дворов уже отторгованы. «Все районы у нас на контроле, 4 апреля планируем подвести итоги конкурсов», – добавил он.

С денежной точки зрения самым объемным направлением в этом году стало образование. «Очень много наказов получено по вопросам ремонта школ, кровель, обновления коммуникаций, ремонта спортзалов, стадионов», – продолжил Дмитрий Козловский. – «Третья отрасль, которая занимает много внимания – это дороги и дворы. И, конечно, здравоохранение: многим интересно благоустройство районных больниц и фельдшерских пунктов».

Вопрос строительства поликлиник заинтересовал депутатов еще и тем, что он тесно связан с известным концессионным соглашением. Член комиссии по наказам Роман Яковлев спросил главу минэка о том, есть ли смысл заново пересмотреть заключенные ранее концессии и, возможно, отказаться от некоторых из них.

«К сожалению, наши концессионеры столкнулись с тем же, с чем и вся наша экономика: банки замораживают финансирование и предлагают новые условия, которые никто не выдерживает – ответил министр. – Мы 24 марта на заседании штаба по стабильному функционированию экономики рассматривали варианты выхода. Можно использовать льготные бюджетные контракты под 3% годовых, но они покрывают лишь часть расходов. Минфин выдвигает очень жесткие требования по проектам с совместным финансированием. Не далее как сегодня губернатор подписал обращение вице-премьеру Хуснуллину с предложением упростить эти процедуры, дать более широкий фронт для маневра».

«Да, есть риски, что не все принятые на этот год наказы будут выполнены. Если расходы бюджета придется резать, в неприкосновенности останутся, прежде всего, социальные обязательства, сокращение коснется именно наказов, – сообщил Дмитрий Козловский. – Наказы относятся к бюджету развития, сейчас есть и более приоритетные направления. Но могу добавить, что первый квартал мы отработали штатно, в том числе благодаря федеральному финансированию».

Депутат Александр Шпикельман прокомментировал судьбу отложенных наказов: «Если наказы исключаются из плана текущего года, я бы хотел, чтобы они переносились в план на следующий, а не через три года, как сейчас. Сначала обсуждать с депутатами и местными главами, а потом автоматически переносить на следующий».

Был также дан ответ на вопрос о судьбе наказов с округов, которые остаются вакантными. Например, избирательный округ №8, которые остается без депутата с июня 2021 года после сдачи мандата бывшим председателем комитета по строительству и ЖКХ Александром Морозовым, и округом №4, где депутатом был Олег Иванинский, перешедший на работу в Госдуму.

«Среди предложений нашей рабочей группы – привязывать наказы к округам, а не к лицам, депутаты смогут передавать их преемникам, не нужно будет их заново подавать, они неприкосновенны» – добавил Дмитрий Козловский.

В заключение 24 марта был назначен новый заместитель комиссии по наказам избирателей. Им стал Николай Машкарин, пришедший в комиссию вместо Дарьи Карасевой.