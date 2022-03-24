Более сотни домов в Новосибирске лишили отопления из-за ремонтных работ

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) приступила к ремонту ранее выявленных дефектов на трубопроводах в Новосибирске. На время проведения работ 24 марта от теплоснабжения пришлось отключить более ста домов в четырёх районах города.

Как сообщили в СГК, в четверг от теплоснабжения и горячего водоснабжения будут отключены дома Октябрьском, Калининском, Ленинском и Центральном районах Новосибирска.

«В городе потеплело до -3 градусов. Сегодня устраняем ряд дефектов, которые выявлены в период холодов. Держали их на контроле, а сегодня приступили к ремонту на тепломагистралях в четырёх районах города», — сообщили в пресс-службе СГК 24 марта.

По данным компании, в Октябрьском районе ремонтируется теплотрасса на улице Б. Богаткова. В этот период в зоне отключения находятся 87 жилых домов и восемь детских учреждений. Работы планируется завершить в час ночи 25 марта.

В Калининском районе до 17 часов 24 марта от ресурса отключены 46 домов и шесть социальных учреждений, в Ленинском – 62 дома и шесть детских учреждений, там не будет отопления до двух часов ночи 25 марта.

В Центральном районе до 22 часов 24 марта устраняют дефект трубопровода на улице Советской. Там отопления не будет в 53 домах и четырёх образовательных учреждениях.

В СГК отметили, что работы могут быть выполнены с опережением графика, и принесли извинения за неудобства.

Ранее «Континент Сибирь» разбирался, поспособствует ли улучшению теплосетей в Новосибирской области введение ценовой зоны теплоснабжения.