«Сибантрацит» вновь поддержит муниципалитеты района Новосибирской области

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Компания Renault передумала возобновлять производство и продажи в России
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Мэрия Новосибирска перейдет на электронный документооборот в связи с дефицитом бумаги
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Банк «Левобережный» вошел в список уполномоченных банков, участвующих в госпрограммах льготного кредитования МСП
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Горнорабочего ищут под завалами после аварии на шахте в Кузбассе
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Андрей Травников: «Несмотря на санкции, новосибирские промышленники инициируют научно-исследовательские разработки»
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В Новосибирской области осудят «черных» лесорубов за вырубку леса на 22 млн рублей
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Сотрудников новосибирского вуза попросили перечислить часть зарплаты для помощи жителям Донбасса
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Двенадцать жителей Новосибирской области скончались от коронавируса за сутки
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Участки семи дорог за 128 млн рублей отремонтируют в Новосибирске
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Суд оставил в силе приговор красноярскому бизнесмену Быкову за организацию двойного убийства
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Renault возобновил работу российского завода и отгрузки дилерам
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Свергнутую горожанами экс-мэра Канска приговорили к условному сроку за смертельные пожары
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Андрей Травников сказал, когда закончится ажиотажный спрос на сахар в Новосибирской области
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В закрывшейся новосибирской «Икее» сообщили, сколько сотрудников отправили в простой
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Всероссийские проверочные работы перенесли на осень в новосибирских школах
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Россельхозбанк выдал аграриям Новосибирской области на посевную 2,3 млрд рублей
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Хлебопекарные предприятия Новосибирской области заручились господдержкой
Собственник и руководитель компании «Фермер-центр франчайзинг»
Генеральный директор компании «Юнисервис Капитал»
Основатель новосибирского агентства недвижимости LOKS
Внештатный корреспондент «Континента Сибирь» в Германии
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