Что делать владельцам бизнеса и топ-менеджерам в «горячей зоне»?

По роду своей деятельности много общаюсь с предпринимателями и топ-менеджерами – все они очень разные, в том числе по уровню своей внутренней «прокачки» и, как сейчас модно говорить, осознанности. Что я заметила? Конечно, руководителям и топам в текущей ситуации непросто. Многие из них не нанимались, как говорится, «бесплатными» психологами для своих сотрудников, но в текущей ситуации приходится ими быть.

Часто вижу несколько крайностей — к одним, достаточно открытым в коммуникации людям сотрудники идут пожаловаться/потревожиться/побояться или поругаться – от мала до велика, что называется.

Подобные руководители так или иначе тратят очень много ресурса и времени на успокоение, воодушевление сотрудников.

Другие выбрали тактику «Нечего тут ваши тревоги обсуждать». Работают как прежде, словно ничего не случилось. В итоге их сотрудники «замалчивают» свое беспокойство, копят в себе. Все это позже может выливаться в скандалы, конфликты и напряженность в команде. Потому что стресс есть у всех. Как ни крути.

Вопрос в том, признаете ли вы его, видите ли его и что вы с ним делаете?

На самом деле, мы и так часто живем в стрессе на работе – многие с ним уже срослись, как со второй кожей. Но сейчас все проблемы ваших сотрудников и вашей команды как будто обострились. Как если бы кто-то взял увеличительное стекло и указал вам в лицо — «смотри мол, видишь что тут у тебя в компании происходит!»

И те топ-менеджеры, у которых изначально была очень нестабильная эмоциональная обстановка в коллективе, сейчас оказались, немного, как бы помягче выразиться, в шоке, в общем! Есть более емкое русское слово, но я его употреблять не буду.

В этой всей ситуации я вижу как минимум две важные точки.

Первая – психологическая устойчивость и уровень директора, собственника, топов.

Вторая точка – ваши сотрудники, то как они себя чувствуют, ну и отсюда – ваши коммуникации с ними. Это всегда было важно, но именно сейчас это сильно подсвечено жизнью.

Что, на мой взгляд, нужно делать?

Начинать с себя.

— Как я себя сейчас чувствую?

— Что с моим уровнем энергии по шкале от 1 до 10?

— Есть ли в моей жизни пресловутый баланс или я сейчас отдаю все силы своему бизнесу, не успевая восстанавливаться?

— Делаю ли я сейчас по-настоящему важные для меня вещи или бросаюсь на амбразуру в попытке «все спасти»? Какие процессы я сейчас проживаю? Как я могу себя поддержать?

Простые вопросы, но если вы будете отвечать на них, к примеру, письменно, даже несколько раз в день или работать по ним со специалистом — уверяю, что вы начнете себя чувствовать по-другому.

Эксперты говорят, что у лидера должно быть на 15% больше энергии, чем у команды. И это правда! Наши люди сильно нам «зеркалят» нас самих. При этом, очень важно быть в этом процессе честным. Как сказал недавно один предприниматель — если у меня нет сил, я так и говорю сотрудникам: «Я сейчас не в ресурсе. Общаться не могу». Можете заменить «ресурс» на другое слово, но смысл вам понятен, я думаю.

Важно давать сотрудникам возможность поговорить о том, что их беспокоит, создавать пространство, где они могут разгружать мозг, сбрасывать напряжение. Тогда у членов команды не будет накопленной агрессии, которая вываливается наружу в самый неподходящий момент.

В этом процессе можно придерживаться такой структуры и вопросов:

– Что меня/нас сейчас беспокоит?

– Как я могу на это влиять?

– На что мы сейчас можем влиять, чтобы видеть результаты своей деятельности?

– Как мы можем поддержать себя и друг друга? На что мы можем опираться?

Эти вопросы позволяют нам не зависать в чувствах и тревоге, а смотреть в реальные шаги и действия.

В некоторых компаниях собираются сейчас некие рабочие группы, которые обсуждают текущие кейсы и практики, делятся коллегиально опытом и лучшими решениями и сильно поддерживают друг друга.

Одни мои друзья рассказали, что недавно в компании собрались на чаепитие, поговорили по душам — рассказали, как переживали 90-е, ободрили молодежь, и после этого все прям сильно выдохнули. И начали работать.

Вдруг вам тоже можно сделать что-то подобное?

Выше я говорила про зону влияния. Это реально очень важная история: осознавать на что я влияю и делать это. Мозгу также важно видеть результат от деятельности. Если вы сейчас «подвисли» в ожидании того, как поведет себя рынок или в поиске обходных путей для новых поставок и т.п. все равно делайте что-то полезное с сотрудниками и желательно вместе.

Это может быть субботник, благотворительность, генеральная уборка в офисе — потрудились, дали телу физическую разрядку, потом чем-то себя наградили, к примеру, шашлыками на даче у руководителя.

В таких простых вещах люди чувствуют сопричастность и видят результаты от своей деятельности. Это важно.

Создавайте свои традиции и ритуалы. Это то, что поддерживает людей и дает стабильность. Из серии: с утра мы делаем зарядку, по средам завтракаем вместе, каждую пятницу в команде обсуждаем кому из сотрудников благодарны, глядя друг другу в глаза и т.п. Или в чем наша супер сила?

Кому-то может показаться, что это какие-то глупости, но очень многие компании так делают, и это реально работает. Наш мозг замечает хорошее, мы начинаем ценить друг друга. Если мы будем практиковать подобные действия достаточно структурировано и не уходить в дебри и обсуждения, то людям начнёт это нравиться! Я проверяла!

Когда вы начинаете внедрять предыдущие пункты, то вы сами и ваша команда немного успокаиваетесь. В более адекватном состоянии вы начинаете видеть возможности, приходят здравые идеи по бизнесу.

Тут можно и мозговые штурмы устраивать, страт сессии проводить, создавать новые проекты, усиливать старые. У вас появляется энергия на действия!

Поэтому мой совет – не ждите, что «что-то» закончится. Приучайте себя и людей развиваться, несмотря ни на что. Это и есть жизнестойкость, которая сейчас всем нужна. Если к этому добавить еще и жизнелюбие, то, вполне возможно, что все козыри будут у вас в кармане.