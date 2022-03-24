Банк «Левобережный» вошел в список уполномоченных банков, участвующих в госпрограммах льготного кредитования МСП

Банк начал прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства по программам Банка России ПСК «Оборотная» и ПСК «Инвестиционная».

Данные программы дают возможность получить кредиты на пополнение оборотного капитала и инвестиционные цели, а также рефинансировать ранее полученные кредиты по льготной ставке. Специальные условия для компаний малого и среднего бизнеса будут действовать в течение всего периода реализации программ.

Получить подробную информацию и подать заявку можно на сайте банка, в ОНЛАЙН-офисе, любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО), а также по телефону 8-800-3333-555.

Добавим, что программы льготного кредитования субъектов МСП разработаны Банком России и Правительством РФ с целью поддержки малого и среднего бизнеса. Общий лимит фондирования банков по этим программам составляет 675 млрд рублей.

Банк «Левобережный» – один из ведущих региональных банков России. Основан в 1991 году. Его сеть формируют 62 офиса в Сибирском федеральном округе – Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, Красноярском и Алтайском краях. Банк предоставляет полный спектр услуг частным лицам и бизнесу.

По многим показателям Банк «Левобережный» входит в топ-100 российских банков и занимает 45-е место в рейтинге самых надежных банков страны по версии авторитетного журнала Forbes. В 2021 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило высокий рейтинг кредитоспособности банка на уровне ruA- с прогнозом «Стабильный».

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