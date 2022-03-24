Горнорабочего ищут под завалами после аварии на шахте в Кузбассе

Обрушение горных пород произошло на шахте «Осинниковская» в Кузбассе. Под завалом находится один человек.

По данным пресс-службы прокуратуры Кемеровской области, сегодня утром на шахте «Осинниковская» в Кузбассе (входит в «Распадскую угольную компанию») произошло обрушение горных пород. Работы приостановлены.

«При ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение борта выработки, один горнорабочий возможно находится под завалом», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что на шахте ведутся разбор завала и поиск пострадавшего. Прокуратура региона организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Кузбасса, на шахте введен в действие план ликвидации аварии.

«В 07:48 на шахте «Осинниковская» при выемке угля в монтажной камере, предварительно, в результате выброса угля и газа произошло обрушение горных пород. <…> Проветривание идет в штатном режиме, горения нет», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Распадской угольной компании», в результате происшествия эвакуированы 118 горняков, один остался под завалом. Его местоположение известно, идет поисковая операция.

Шахта «Осинниковская» является одной из старейших шахт Кузбасса, основные горные работы в ней ведутся на глубине 600–800 метров. Предприятие входит в «Распадскую угольную компанию», более 90% акций которой принадлежит горно-металлургическому холдингу «ЕВРАЗ».

Напомним, несколько дней назад в Кузбассе произошла эвакуация горняков на шахте «Листвяжная», где в ноябре прошлого года в результате ЧП погиб 51 человек.