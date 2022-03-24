Сотрудников новосибирского вуза попросили перечислить часть зарплаты для помощи жителям Донбасса

Работникам Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) предложили перечислить часть своей зарплаты в пользу жителей Донбасса.

Информация о сборе добровольных пожертвований пострадавшим и трудящимся в Донецкой и Луганской народных республиках опубликована на сайте СГУПС. Согласно объявлению, размер пожертвований работники университета определяют самостоятельно.

«Многоуважаемые работники университета! Вы прекрасно знаете, какая тяжелая ситуация сложилась в Донецкой и Луганской народных республиках. Студенты-волонтеры университета уже проводят сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса. Профсоюзный комитет обращается к Вам с просьбой принять участие в сборе добровольных благотворительных пожертвований пострадавшим, трудящимся в Донецкой и Луганской народных республиках», — отмечается в обращении.

В тексте заявления на удержание части зарплаты для «оказания добровольной финансовой помощи трудящихся ДНР и ЛНР» указано, что средства будут начислены на расчетный счет Федерации профсоюзов (ФП) Новосибирской области, которая организовала сбор средств. Подать заявление можно до 25 марта.

При этом на сайте Федерации профсоюзов региона указано, что сбор средств продлен до 10 апреля. По данным на 22 марта, профсоюзные организации Новосибирской области собрали более 333 тыс. рублей в качестве гуманитарной помощи «коллегам Донецкой и Луганской народных республик», а также беженцам с Донбасса.

«Примечательно, что в акцию включились все без исключения членские организации, входящие в состав ФП НСО. Куда именно пойдут собранные деньги, будет решено на ближайшем заседании президиума ФП НСО», — указано на сайте Федерации профсоюзов региона.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что торговая сеть «Пятерочка» разработал специальные меры для соискателей-беженцев. Они смогут занимать вакантные должности в магазинах, расположенных в городах временного проживания.