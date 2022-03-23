Свергнутую горожанами экс-мэра Канска приговорили к условному сроку за смертельные пожары

Суд вынес приговор экс-мэру красноярского Канска Надежде Качан, обвиняемой в халатности после пожаров в 2017 году. Ей назначили наказание в виде условного срока.

Красноярский краевой суд приговорил бывшего мэра Канска Надежду Качан к трём годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, сообщает пресс-служба суда 23 марта. Чиновница обвиняется в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц (ч.3. ст. 293 УК РФ), в связи с пожарами в 2017 году.

Отмечается, что свою вину экс-мэр так и не признала.

Поступившие в суд иски потерпевших остались без рассмотрения, при этом, как отметили в суде, истцы могут обратиться за рассмотрением повторно в порядке гражданского судопроизводства. Часть заявителей от исков отказались.

Уголовное дело в отношении Надежды Качан было возбуждено после крупных пожаров в Канске в 2017 году, в результате которых погибли три человека и было уничтожено несколько десятков домов. По версии следствия, экс-мэр не приняла мер по ликвидации нескольких свалок, где размещались отходы лесопиления, что и спровоцировало возгорание.

В отношении Качан было возбуждено ещё одно уголовное дело по статье о халатности с причинением крупного материального ущерба (ч. 1.1 ст.293 УК РФ) на 67 млн руб., однако в феврале 2021 года оно было прекращено за истечением срока давности.

Надежда Качан был избрана мэром Канска в 2012 году. В ноябре 2018 года, после митингов горожан с требованием её отставки из-за пожаров, Качан покинула свой пост.

Отставки Надежды Качан с поста градоначальника в 2018 году также требовала прокуратура, усмотревшая в её деятельности признаки конфликта интересов – племянником мэра являлся директор и совладелец местной ресурсоснабжающей организации ООО «Тепло-Сбыт-Сервис», у которой регулярно возникали проблемы с подготовкой к отопительному сезону.