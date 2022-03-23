Андрей Травников сказал, когда закончится ажиотажный спрос на сахар в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников признался, что не делал запасов сахара, несмотря на ситуацию с его нехваткой на магазинных полках. По мнению главы региона, ажиотажный спрос на продукт быстро закончится.

Новосибирский губернатор прокомментировал ажиотажный спрос на сахар в эфире программы «Вести Новосибирск» 23 марта. Он сравнил этот период с началом пандемии в 2020 году, когда жители региона активно скупали гречку и туалетную бумагу, и предположил, что возросшая этой весной востребованность ряда продуктов быстро закончился.

«Нужно учитывать, мы это проходили в 2020 году. Особой популярностью пользовались гречка и туалетная бумага. Думаю, этот период быстро закончится. Как только наши кладовки будут забиты сахаром и солью, эти продукты на полках появятся», — сказал губернатор в телеэфире.

Глава региона также отметил, что сам он запасов сахара не делал.

Напомним, в середине марта новосибирцы начали жаловаться на случаи исчезновения сахара из продажи. На тот момент, по данным областного минтпромторга, запасов ряда продуктов, в том числе сахара, хватало в регионе в среднем на 24 дня. В начале недели в правительстве Новосибирской области сообщили, что в период с 28 марта по 3 апреля в регион поступит более 500 тонн сахара.

Напряжённая ситуация с продуктами началась в Новосибирской области в конце февраля, когда в связи с обострением российско-украинского конфликта резко возросли цены на ряд продуктовых позиций, в частности, на гречку и растительное масло. В связи со сложившейся ситуацией ряд торговых сетей ограничил объём продажи социально значимых товаров в одни руки. В регионе также заработал штаб по контролю цен на продовольственные товары.

На контроле в Новосибирской области также находится ситуация с продажей лекарств.