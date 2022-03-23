В закрывшейся новосибирской «Икее» сообщили, сколько сотрудников отправили в простой

Новосибирские администрации компаний IKEA и Levi Strauss & Co рассказали властям, сколько сотрудников они отправили в простой в связи с прекращением работы.

Шведская компания IKEA отправила в простой в Новосибирске 536 человек, а американская Levi Strauss & Co – 11 сотрудников.

Об этом сообщает «Ъ-Сибирь», ссылаясь на представителя министерства труда и социального развития региона, выступившего на заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политики и собственности 23 марта.

Напомним, магазин IKEA закрылся в Новосибирске по решению зарубежного руководства, связанного с проведением военной спецоперации на Украине, в начале марта. 21 марта практически на его территории заработал российский мебельный гипермаркет Hoff, неофициально называемый аналогом шведской компании.

В первых числах марта в числе приостановивших в России работу компаний оказалась сеть магазинов одежды Levi Strauss & Co. Представители бренда объяснили своё решение «огромными перебоями, происходящими в регионе, которые делают нормальный бизнес невозможным».