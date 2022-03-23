Всероссийские проверочные работы перенесли на осень в новосибирских школах

Проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) в новосибирских школах перенесли с весны на осень из-за коронавируса.

Министерство образования Новосибирской области сообщило о переносе сроков проведения ВПР в школах региона. Решение принято Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и касается всех субъектов РФ.

«Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, нами было принято решение о переносе этой процедуры», — цитирует руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева пресс-служба министерства образования Новосибирской области.

Уточняется, что, предварительными датам, проверочные работы проведут с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание планируется сформировать до 5 сентября.

Как сообщается на сайте Рособрнадзора, ВПР, запланированные для проведения в компьютерной форме, также переносятся на осень 2022 года. К ним относятся проверочные работы по иностранным языкам в 7 классе, а также работы по биологии, истории, географии, обществознанию в 5-8 классах.

Отметим, согласно документу о переносе ВПР, те школы, которые уже провели проверочные работы, могут загрузить результаты в соответствующую систему до 8 апреля: повторно писать контрольные не придется. То же самое предусмотрено для школ, которые распечатали материалы для ВПР, однако провести проверочные работы им нужно до 26 марта.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в Новосибирской области выявили 248 997 случаев коронавируса, в том числе у 36 084 детей. За минувшие сутки заболевание подтвердилось у 18 детей.

Напомним, в регионах Сибири продолжается снятие ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Так, в частности, в Кузбассе и Красноярском крае отменили масочный режим, а в Новосибирской области — обязательную вакцинацию против коронавируса.