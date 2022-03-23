Россельхозбанк выдал аграриям Новосибирской области на посевную 2,3 млрд рублей

Сейчас в стране идет посевная, от проведения которой зависит результат всего агросезона. В Новосибирской области на поддержку АПК уже выделено млрд рублей, из них около 2,3 млрд – на сезонные работы.

По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, российский агропромышленный комплекс полностью обеспечивает страну основными продовольственными товарами. Никаких предпосылок для дефицита в условиях санкционного давления не наблюдается. В рамках государственной программы льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых РСХБ направил новосибирским аграриям 2,3 млрд рублей.

Приоритетным направлением работы банка остается финансирование проектов в агросекторе, направленных на реализацию задачи импортозамещения продовольствия и поддержку отечественных товаропроизводителей. Кредитными ресурсами активно пользуются как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства.

«Совместно с правительством Новосибирской области мы работаем над развитием АПК, обеспечением продовольственной безопасности и устойчивости экономики региона, – отметил директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров. – Россельхозбанк полностью обеспечивает отрасль всеми необходимыми финансовыми ресурсами, чтобы аграрии не испытывали сложностей с кредитованием и смогли обеспечить продукцией внутренний рынок в полном объеме. Наша общая задача сегодня – помочь отечественным аграриям укреплять продовольственную безопасность страны и проводить импортозамещение».

По информации министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в 2022 году посевная площадь в регионе по отношению к прошлому году увеличится на 54,3 тысячи гектаров и составит 2 360,3 тысячи гектаров. При этом увеличение произойдёт за счёт технических культур – рост 3,4%, картофеля и овощей – рост 0,1%. Зерновые и зернобобовые будут посеяны на площади 1 494,9 тысячи гектаров.

Специалисты ведомства регулярно проводят мониторинг цен. Исследование показывает, что предпосылок к дефициту молочной продукции, зерну и крупам нет.