Инвестпроекты на 62 млрд рублей одобрены к реализации в Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области одобрили реализацию трёх масштабных инвестиционных проекта в угледобывающей, сельскохозяйственной и промышленной сфере. Их общая стоимость составляет более 62 миллиардов рублей.

Совет по инвестициям Новосибирской области под руководством губернатора Андрея Травникова, где были одобрены инвестиционные проекты, прошёл во вторник, 22 марта.

Как сообщает правительство региона, один из инвестпроектов – «Разрез Богатырь» входящего в российскую угледобывающую компанию «Коулстар» ООО «Разрез Богатырь».

По словам главы региона, параметры инвестпроекта обсуждались с его инициаторами в течение полугода. В результате были найдены компромиссные решения в отношении границ участков, предлагаемых к освоению, решения по последовательности разведки и разработки, а также решения в логистических и экологических вопросах.

Проект будет реализован на территории Искитимского и Черепановского районов. Площадь разреза составит 309 кв. км. Разведанные запасы угля марки А – более 370 млн тонн, прогнозные ресурсы – свыше 3,5 млрд тонн.

Инвестиции в инвестпроект составят около 56 млрд рублей. В результате реализации планируется открыть 2 135 рабочих мест. Срок окупаемости должен составить десять лет. Налоговые платежи в консолидированный бюджет Новосибирской области за этот период превысят 15,6 млрд руб.

Меры государственной поддержки, которые потребуются для реализации проекта разреза, — предоставление в аренду нескольких земельных участков и их обеспечение инженерной инфраструктурой и инженерными коммуникациями, а также подъездными путями до участка.

В рамках проекта также предусмотрено строительство обогатительной фабрики и собственной железнодорожной станции погрузки непосредственно у карьера. Вывоз угля будет осуществляться только железнодорожным транспортом, что исключит пыление и порчу дорог при использовании автотранспорта. Также на предприятии будут применяться технологии пылеподавления на угольных складах и местах пересыпа углей, системы «искусственного тумана» и т.д.

В агропромышленной сфере одобрены проекты по строительству производственного комплекса по переработке масличных культур – льна и рапса (переработку осуществляет ООО «Маслов»), а также убойного цеха мощностью до 500 тонн в сутки с мясоперерабатывающим цехом и удалённым складом хранения замороженных продуктов» (инициатор – ООО «Сибирская продовольственная компания»).

Проектируемая мощность завода по переработке масличных культур – до 450 тыс. тонн в год. Предприятие будет расположено в Искитимском районе. Площадь земельного участка – 45 га.

Основные поставщики продукции — сельхозтоваропроизводители Алтайского и Красноярского краёв, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей. Основные покупатели — ООО «Китайская Хэйнаньская корпорация международного сотрудничества» и корпорация Heman Materials Group.

Общая стоимость проекта составит 3,7 млрд рублей, всё это бизнес-инвестиции. В рамках проекта будет создано 255 рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Новосибирской области с 2022 по 2029 годы составят около 1,3 млрд руб.

По проекту «Сибирской продовольственной компании» планируется построить новый убойный цех с мясоперерабатывающим цехом, а также производство рубленых полуфабрикатов на территории действующей производственной площадки в Черепаново и склад хранения замороженных продуктов в Новосибирске.

Предприятие уже введено в эксплуатацию, оно работает с октября 2021 года. Плановая дата выхода на проектную мощность – 2024 год, срок окупаемости – десять лет. Общий объём инвестиций – 2 033,5 млн руб. В результате реализации проекта будет создано 442 рабочих места. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Новосибирской области составят 611 млн руб. с 2022 по 2028 год.

Кроме того, одобрен инвестиционный проект по строительству завода по изготовлению промышленного и нестандартного оборудования (инициатор – ООО Завод промышленного оборудования «Фабер Технолоджи»). Выход на проектную мощность планируется в 2027 году. Целевой сегмент – горнодобывающие и сельскохозяйственные предприятия, а также предприятия лесозаготовки и переработки. Проект предполагается реализовать в границах рабочего посёлка Горный (ТОСЭР) Тогучинского района.

Объём инвестиций в проект – 84,3 млн руб. В ходе реализации будет создано 33 рабочих места. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Новосибирской области за 2022-2027 годы составят 24,3 млн рублей.

Напомним, в мае 2021 года губернатор Новосибирской области подтвердил условия добычи антрацита на участке разреза «Богатырь» — налоговое резидентство Новосибирской области, создание рабочих мест для местных жителей, а также возмещение вреда экологии и строительство железнодорожной ветки до месторождений, чтобы свести к минимуму вред от автомобильного грузового транспорта.