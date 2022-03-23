Помощник депутата красноярского Заксобрания покинул парламент по идейным соображениям

Помощник депутата Законодательного собрания Красноярского края от КПРФ Максима Золотухина Виталий Попов заявил об уходе из парламента из-за несоответствия своих убеждений государственной политике.

Об увольнении по собственной инициативе помощник депутата заявил в социальных сетях во вторник, 22 марта.

«Мои ценности и убеждения не позволяют больше работать на российское государство. Принял решение уволиться из Законодательного Собрания Красноярского края», — говорится в сообщении Виталия Попова.

Как отмечают некоторые местные Telegram-каналы, увольнение помощника депутата могло произойти не по его инициативе – чиновнику, по мнению авторов каналов, могли «указать на дверь» из-за его антигосударственной риторики.

Депутат Заксобрания Красноярского края Максим Золотухин был избран в парламент осенью 2021 года.

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