«Ростелеком» продолжает цифровую трансформацию Новосибирской области

«Ростелеком» в рамках программы «Цифровая трансформация Новосибирской области» подключил к высокоскоростному интернету 48 сел и деревень с числом жителей от 100 до 500 человек. Для этого федеральный провайдер в 2021 году построил 170 км волоконно-оптических линий связи в 15 районах региона.

Техническая возможность для подключения к широкополосному доступу в интернет «Ростелекома» появилась еще у 5 746 домохозяйств Новосибирской области. Абонентские линии в том числе построены в шести населенных пунктах Искитимского района, по пять сел и деревень охвачено в Куйбышевском, Сузунском и Убинском районах.

«Мы ведем стройку и модернизацию оптических сетей в районах Новосибирской области как по федеральным проектам, так и в сотрудничестве с правительством региона. По программе «Цифровая трансформация Новосибирской области» cпециалисты «Ростелекома» проложили магистральные, распределительные и абонентские линии связи, что сделало доступ в Сеть быстрым и надежным, – отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин. – Кроме того, технические характеристики магистральных точек подключения позволят при необходимости расширить пропускную способность канала с 1 Гбит/с до 10 Гбит/с, что пригодится для дальнейшей цифровизации сельских территорий».