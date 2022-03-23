Как экономический кризис затронул гостиничную сферу Сибири?

Отмена авиасообщения с Западом, приостановка работы Booking.com, падение турпотока – все эти факторы почувствовали на себе сибирские отельеры. Однако многие участники рынка не отказались от своих планов по развитию — так, в Омске достраивается отель Hilton, в Томске приступают к возведению Marriott. Управляющий новосибирским отелем Mirotel МИХАИЛ ШВЕЦОВ рассказал «Континенту Сибирь», как чувствует себя гостиничный бизнес, и как изменились параметры его работы.

– Михаил, как сказалась на гостиничном бизнесе и непосредственно на вашем отеле текущая экономическая ситуация? Что вызвало наибольшие трудности?

– Безусловно текущая экономическая ситуация не могла не затронуть гостиничный бизнес, и мы наряду с коллегами почувствовали на себе ее влияние. Но по нашим оценкам, Mirotel не столь значительно оказался затронут экономическим кризисом, так как мы в меньшей степени были зависимы от иностранных корпоративных клиентов, а также от онлайн-агрегаторов бронирования.

Падение загрузки за месяц у нас составило порядка 45%, выручки – 35%. У нас есть система обмена данных с другими новосибирскими отелями – по ней видно, что у большинства участников рынка загрузка просела в связи с отсутствием туристов. Нам в этой ситуации повезло больше – по показателю загрузки в этой системе мы сейчас находимся вверху, занимая первое, либо второе место, так как мы уже давно развивали прямые продажи. Но мы понимаем, что волна может дойти и до нас. Кроме того, логично ожидать дальнейшего перераспределения клиентов, в том числе из-за возможных изменений в ценовой политике участников рынка.

– В позиционировании отеля вы всегда отталкивалось от высокого балла на Booking.com. Как на вас сказалась приостановка работы этого сервиса? Какую альтернативу вы нашли?

– Booking.com был монополистом на рынке. Были отели, которые вообще не занимались маркетингом – они присутствовали на Booking.com, устанавливали низкую цену, и к ним стабильно приезжали туристы. Но за все надо платить – условия работы Booking.com предусматривали комиссию в размере 15-18% без учета НДС. Если посчитать совсем грубо с учётом бонусов и скидки Genius, то около 30% от стоимости проживания туриста, привлеченного через Booking.com, мы теряли, если бы продали напрямую клиенту.

Еще 3 года назад мы начали переходить на прямые бронирования — каждому гостю, который приходил к нам через Booking.com, мы оказывали максимальный сервис, приглашали в нашу программу лояльности, приучали звонить в отель напрямую, предоставляя скидку. И в текущей ситуации эти меры нам очень помогли. Наша зависимость от Booking.com составляла порядка 20%, но отнюдь не 50%. Сегодня мы бьем рекорды по телефонным продажам и продажам через сайт.

Что касается конкурентов Booking.com, то у многих из них комиссия еще больше, а отдача меньше. Я думаю, что в перспективе в этом сегменте должны усилить свои позиции «Яндекс.Путешествия», а также Тинькофф.Путешествия. Впрочем, уверен, что и сам Booking.com через 2 месяца вернется на российский рынок. Тем не менее, привязку к этому сервису в своем позиционировании мы будем пересматривать.

– Как изменились затраты отеля? Пересмотрели ли вы стоимость проживания?

– Расходы, прежде всего, выросли в сфере общепита (речь о ресторанах «Аджикинежаль» и «Мятный карась», располагающихся на территории отеля). Но этот рост, составивший порядка 20%, коснулся почти всех участников ресторанного рынка. Наши гости отнеслись к нему с пониманием. Что касается стоимости номеров, то она у нас зависит от загрузки, и мы ее не меняли, применяя прежний подход.

Пока резкого роста расходов у нас нет, так как в первую неделю мы закупили все, что нам было нужно еще по старым ценам. Но по отдельным позициям сейчас встречается значительное удорожание – например, комплект фреона для нас раньше стоил 50 тысяч рублей, сейчас уже 200 тыс. Также мы тратим много бумаги, стоимость которой значительно возросла. Есть ещё такие расходы, как миниатюры алкоголя в минибары.

Подобная позиция может краткосрочно исчезнуть с рынка, поэтому мы сразу создали запас на 3-4 месяца.

– Одной из ваших заметных маркетинговых активностей можно считать проект «Миротрип» – туры для блогеров соседних регионов, которые вы устраивали на протяжении многих лет. Ранее вы говорили о том, что этот проект был для вас эффективен, а его реализация помогла в том числе поддержать интерес аудитории в непростые пандемийные времена. В текущих условиях этот проект приостановлен, или вы наоборот планируете его продолжать?

– Этот проект действительно для нас был достаточно эффективным. Последний раз мы его проводили в декабре 2021 года, но уже тогда столкнулись с рядом факторов, которые привели к его пересмотру. Во-первых, это касалось поиска партнеров. Многие рестораны, несмотря на недозагрузку, посчитали тогда, что с блогерами им работать неэффективно, хотя у нас на тот момент была хорошая статистика. Во-вторых, 25% участиков последнего блог-тура не оправдали наши ожидания, хотя участвовали в проекте далеко не первый раз, и раньше с ними не возникало проблем. Подведя итог, мы решили, что проект себя изживает, и вероятно нам нет смысла проводить его в будущем в прежнем формате. Мы рассмаривали возможность проведения подобного мероприятия для жителей Новосибирска. Но в текущей ситуации по понятным причинам мы поставили «Миротрип» на паузу. Тем более, что проект был завязан на социальной сети Instagram*, которая оказалась под запретом. Нужно время для того, чтобы перестроить проект. Мы будем изучать VK, возможно устроим коллаборацию с этой соцсетью.

– Удалось ли вам сохранить аудиторию Instagram* после ее запрета?

– Когда стало понятно, что Instagram* будет под запретом, то мы провели розыгрыш среди наших подписчиков, которые подпишутся на нас в VK и Telegram. Нашей задачей было предпринять всевозможные усилия, чтобы минимизировать риски потери клиентской базы, в которую мы в свое время вложили много миллионов рублей. По факту нам удалось перетащить порядка 1200 человек в наши аккаунты во VK и Telegram. Поэтому самых активных мы смогли удержать.

– Ранее вы анонсировали строительство новых для себя объектов, в частности еще одной гостиницы и апарт-отеля. Заморозили ли вы эти планы в текущей ситуации, или подобно инвесторам будущего омского Hilton и томского Marriott решили продолжить стройтельство?

– С учетом увеличения стоимости денег, а также падения рентабельности на текущий момент мы проводим экономическую переоценку этих проектов. От этого будет зависеть дальнейшее решение по возможности их реализации в новых экономических условиях. Более экономически перспективным в этой ситуации видится проект апарт-отеля, но сроки его реализации пока непонятны.

– Ранее вы очень позитивно высказывались о мерах господдержки в условиях пандемии. Как вы оцениваете актуальность и своевременность текущих мер поддержки бизнеcа государством на федеральном и региональном уровне? Чего на ваш взгляд, в них не хватает?

– Пока сложно в целом оценивать эффективность господдержки. Ситуация меняется каждый день, и не все меры еще внедрены. Буквально на днях было анонсировано снижение комиссии по эквайрингу до 1% на период с 18 апреля до 31 августа. Это очень позитивная новость. Для нас только эта мера означает экономию порядка 500-600 тыс рублей за полгода.

Кроме прямых мер поддержки бизнесу помогли бы косвенные. Если говорить о нашей отрасли, то самое лучшее, что я себе представляю – ситуация, при которой наш МИД договорился бы с министерством иностранных дел Китая об обмене туристами летом этого года. Для российских отелей эта мера привела бы к росту заполняемости. Для китайских гостей – это возможность выехать зарубеж, так как в пандемию у них не было такой опции. Кроме того, с учетом курса юаня такая поездка обошлась бы жителям Китая дешевле, чем ранее, поэтому они были бы готовы тратить больше денег в России. Очень хотелось бы верить, что такая возможность будет прорабатываться – в случае отсутствия длительных согласований мы бы могли увидеть первых туристов из Китая уже 1 июля.

– Как на вас лично сказалась текущая экономическая ситуация? Отказывались ли вы от каких-то привычных услуг или товаров, которые раньше покупали? Приобретали ли вы какие-либо товары впрок?

– Мы с женой имеем доход выше среднего. Гречкой и сахаром мы не закупались — не вижу в этом смысла. Но из накопленных средств мы решили приобрести те товары и услуги, которые мы бы все равно купили в течение года. Смысла ждать не было, так как за то же самое нам бы пришлось позднее отдать на 20-50% больше. Мы купили товары, от которых не хотели бы отказываться, но ценники на которые точно вырастут. Это в том числе кофе, оливковое масло. Кроме того, я прошел чек-ап организма, так как все равно его планировал в этом году.

На сегодня наша семейная продуктовая корзина выросла в стоимости уже на 10-15%, кое-каие вещи из нее исчезли. Самое грустное — не знаем, где покупать ребенку одежду, ранее мы заказывали ее в H&M. Также мы столкнулись со значительным ростом стоимости памперсов и расходников для ребенка. По итогам года я ожидаю инфляцию порядка 20-40% при текущей конъюнктуре рынка. Поэтому если вы что-то планировали купить, то на мой взгляд, лучше делать сейчас, пока есть деньги, иначе все может значительно вырасти в цене.

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