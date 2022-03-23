Учебные заведения Алтайского края и КНР будут вместе обучать инженеров

Алтайский государственный технический университет (АлтГТУ) и Цзянский профессионально-технический колледж транспорта КНР подписали соглашение о совместной подготовке инженеров. По мнению сторон, сотрудничество послужит в том числе укреплению отношений между государствами.

Учебные заведения намерены запустить совместные образовательные программы по направлениям «проектирование дорог и мостов» и «программная инженерия», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АлтГТУ. Старт проекта запланирован на начало нового учебного года.

Как пояснили в алтайском университете, взаимодействие будет проходить в формате обмена студентами.

На первом курсе реализации программы китайский вуз наберёт абитуриентов из КНР. С первого курса обучения некоторые дисциплины будет вести онлайн преподаватели алтайского университета. На третьем курсе китайские студенты будут зачислены в АлтГТУ, где после успешного прохождения трёхлетнего обучения получат диплом китайского колледжа, а после пятилетнего обучения – диплом алтайского вуза. При удачной отработке этой схемы её запустят и для алтайских абитуриентов.

В ближайшее время стороны намерены разработать и согласовать учебные планы. Как отметили в пресс-службе АлтГТУ, договорённость поспособствует развитию отношений как между учебными заведениями, так и между государствами.

Алтайский государственный технический университет также имеет договорённости о сотрудничестве с Яньшанским университетом, Университетом Шихэцзы, Даляньским университетом информатики «Ньюсофт», а также Синьцзянскими университетами КНР.

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