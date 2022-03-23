В Заксобрании Новосибирской области рассматривают возможность принятия закона, по которому городские округа смогут самостоятельно устанавливать тарифы на перевозки в общественном транспорте. Пока законопроект одобрили лишь в первом чтении.

Во время заседания комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области 22 марта депутаты приняли в первом чтении проект областного закона «О наделении органов местного самоуправления городских округов Новосибирской области государственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок».

Законопроект предусматривает самостоятельность муниципалитетов, как в принятии тарифов на пассажирские перевозки, так и в контроле за их соблюдением – сообщил председатель комитета Майис Мамедов.

«Смысл изменений в том, что в Новосибирске может быть теперь один тариф, а в Искитиме другой. Городские власти получат таким образом больше полномочий и будут регулировать тарифы сами — закладывать деньги в бюджет и принимать решения (по размеру тарифа). Когда тарифы устанавливал центр, часто было много возмущений, несогласия. Сейчас муниципалитеты будут принимать решение сами и сами за него отвечать», — отметил Майис Мамедов.

При этом, по словам председателя комитета, тарифы нельзя будет устанавливать «с потолка», а только в строгом соответствии с принятыми алгоритмами и формулами. Советчиком местных администраций по этому вопросу выступит областной минтранс.

В целом, по реализации нововведения у депутатов остается много вопросов. Законопроект будет представлен на одобрение сессии Заксобрания и, возможно, потребует второго чтения. Предполагается, что он заработает в виде эксперимента, длительность которого составит около года.

«Очень много вопросов, как это будет работать. Хватит ли финансирования? Что будет с сообщением между городами? Будем смотреть практику других регионов, где уже есть успешный опыт подобного нововведения», — добавил Майис Мамедов.

Кроме того, председатель комитета сообщил, что в Заксобрании планируют проанализировать все региональные законы, принятые за три последних года. А также изучить законотворческих опыт других регионов страны. Цель этой работы – рассмотреть возможности внесения изменений в нормативную базу Новосибирской области для преодоления сложившейся непростой социально-экономической ситуации.