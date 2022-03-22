Губернатор Красноярского края отменил проверки местного бизнеса в 2022 году

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ о первоочерёдных мерах по обеспечению экономической устойчивости региона. В числе таких мер – поддержка местных предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба правительства Красноярского края 22 марта, указ предусматривает организационные, административные, финансовые, налоговые и социальные мероприятия.

В числе мер, предусмотренных документом, — продолжение мониторинга цен на потребительские товары, а также ситуации на рынке труда и деятельности организаций. Также предполагается, что правительство региона разработает правовые акты по поддержке предпринимательской деятельности.

«Это и снижение налоговой нагрузки, и финансовая поддержка через региональную микрофинансовую организацию и фонд развития промышленности, и отсрочка уплаты аренды на имущество, находящееся в государственной собственности», — уточнили в пресс-службе краевого правительства.

Кроме того, указ предусматривает создание возможности для внесения изменений в действующие контракты по закупке товаров, работ или услуг для государственных нужд. Планируется также позволить расширять перечень возможностей заключения соглашений с единственным поставщиком.

В рамках указа губернатор также поручил местным контрольно-надзорным органам отменить все плановые и внеплановые проверки в 2022 году, при этом продолжать проконтролировать своевременность расчётов за счёт средств краевого бюджета.

«Агентству развития малого и среднего предпринимательства и специализированной организации по работе с инвесторами поручено выработать предложения по содействию предпринимателям в сбыте продукции, предоставлению займов на льготных условиях, развитию промышленных предприятий, а также государственной поддержке инвестиционных проектов», — также говорится в сообщении краевого правительства.

Также по рекомендации властей красноярская таможня должна будет рассмотреть возможность сокращения сроков прохождения процедур по импортным товарам и экспортируемой продукции лесозаготовки, деревообработки и сельхозпродукции.

Напомним, в начале марта в муниципалитетах Красноярского края создали штабы для стабилизации экономики. Головным штабом по региону руководит губернатор Александр Усс. Аналогичная структура также создана в Новосибирской области.