Экс-депутату Заксобрания Омской области запретили занимать должности на госслужбе за мошенничество

Суд назначил дополнительное наказание бывшему депутату Заксобрания Омской области Нурлану Картабаеву, осужденному по делу о мошенничестве. Ему запрещено в течение двух лет занимать должности на госслужбе.

Омский областной суд ужесточил наказание бывшему депутату Законодательного собрания Омской области Нурлану Картабаеву, приговоренному к 2,6 годам лишения свободы условно по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере), сообщает пресс-служба суда.

Приговор в отношении бывшего омского парламентария был вынесен 29 декабря 2021 года. Центральный районный суд Омска установил, что в период с апреля 2018 года по июль 2020 Картабаев подавал на имя председателя Заксобрания региона заявления о возмещении ему расходов, связанных с его работой как депутата, и прилагал письменные отчеты, содержащие заведомо ложные сведения. Сообщается, что в результате бывший депутат незаконно получил из бюджета почти 720 тыс. рублей.

В суде фигурант дела признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Его приговорили к 2,6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Омский областной суд рассмотрел жалобу на приговор в отношении бывшего парламентария и определил его изменить.

«Коллегия по уголовным делам Омского областного суда определила приговор изменить, квалифицировав его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Также коллегия назначила ему дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 2 года», — указано в сообщении.

Уточняется, что в остальной части приговор в отношении бывшего депутата оставлен без изменения. Апелляционное представление прокурора удовлетворено частично, а апелляционные жалобы осужденного и его адвокатов — без удовлетворения.

Напомним, в январе текущего года стало известно о том, что депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валентин Сичкарев подал апелляционную жалобу на вынесенный ему приговор по делу о мошенничестве.