Власти Новосибирской области утвердили меры обеспечения устойчивости региональной экономики

План по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона утверждён в Новосибирской области. Документ подписал губернатор Андрей Травников в понедельник, 21 марта.

Как сообщает правительство Новосибирской области со ссылкой на главу региона, работа над решениями по поддержке региональной экономики продолжается.

«Первый пакет мер по поддержке региональной экономики включает мероприятия, которые отражают федеральные меры, озвученные на прошедшей неделе, меры, которые хорошо зарекомендовали себя в период пандемии, в 2020 году, и, конечно, новые предложения, которые были собраны в течение последних двух недель от нашего бизнеса. Это только первый пакет, работу по выработке инициатив по поддержке региональной экономики совместно с бизнесом продолжаем в ежедневном режиме», – цитирует пресс-служба областного правительства Андрея Травникова.

В план до конца 2022 года включены меры поддержки по различным направлениям, таким, как налоговое стимулирование и снижение регуляторных ограничений, ускорение использования бюджетных средств, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, системообразующих организаций, инвестиций, экспорта, поддержка в отрасли промышленности, транспорта, торговли, туризма, строительной отрасли и ЖКХ, социальная поддержка и поддержка рынка труда, а также мониторинг и стабилизация ситуации с ценами.

«При разработке плана мы сконцентрировались как на поддержке инвесторов и экспортеров, деятельность которых оказалась затруднена в нынешних условиях, так и на общесистемных мероприятиях. План по обеспечению устойчивости экономики Новосибирской области – это гибкий документ, который мы продолжим дорабатывать с учётом анализа социально-экономической ситуации», – привели в правительстве Новосибирской области слова министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова.

Ответственными за реализацию плана назначены областные исполнительные органы государственной власти, управление федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области.

Документ размещен на сайте министерства экономического развития региона.

Ранее сообщалось о новых мерах поддержки рынка труда в Новосибирской области.