Лыжероллерную трассу на 3 км построят под Новосибирском

В Новосибирской области объявили аукцион на проведении работ по строительству лыжероллерной трассы. Ее разместят в рабочем поселке Маслянино. Возвести спортивный объект необходимо до конца октября текущего года.

Информация о проведении электронного аукциона размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Маслянинского района Новосибирской области».

Согласно документам, подрядчик выполнит работы по строительству лыжной базы и лыжероллерной трассы с асфальтовым покрытием, общая длина которой составит 3 км, ширина — 4 м. Уточняется, что длина большого круга объекта составляет 2,5 км. Проектом предусматривается устройство площадки для размещения старта и финиша, штрафных кругов, а также стрельбища на 10 позиций.

Отметим, подрядчик также обустроит, в частности, раздевалки с душевыми, административное здание, медкабинет, гараж, а также корпус для хранения спортивного инвентаря. Они будут блочно-модульного типа.

Подрядчик выполнит работу по электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и благоустройству. В технологическое оборудование проекта входят снегоход, мотовездеход, сани-волокуши, биатлонный мат для стрельбы и другое.

«Технологическими решениями предусматривается организация работы лыжероллерной трассы для проведения круглогодичных учебно-тренировочных занятий по биатлону для детей от 7 до 15 лет. Комплекс состоит из стадиона и трассы. Пропускная способность — 20 человек в смену, 60 человек в день», — указано в документах.

Начальная цена контракта составляет почти 120 млн рублей, источник финансирования — бюджет Маслянинского района Новосибирской области. Завершить работы по контракту необходимо до конца октября 2022 года.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что к 2024 году в Маслянинском районе Новосибирской области планируется создать эко-парк «Хомутина» с возможностью активного отдыха. Инвестиции в создание объекта оцениваются в сумму около 500 млн рублей.