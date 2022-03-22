Жителям Новосибирска предлагают сразиться в шахматы с Анатолием Карповым

Новосибирцам организуют встречу с известным шахматистом Анатолием Карповым – сразиться с экс-чемпионом мира в интеллектуальном состязании, а также принять участие вместе с ним в банкете смогут 25 счастливчиков.

Встреча-игра с бывшим чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым пройдёт в Новосибирске в банкетном зале «Победа» 14 мая.

По информации организаторов, попробовать свои силы в состязании с известным шахматистом смогут 25 желающих. Помимо игры, в программе мероприятия – фуршет и концертная программа.

Организаторы также обещают фотосессию и памятные призы.

Как рассказал «Континенту Сибирь» директор организующего мероприятие новосибирского концертного агентства SNEBES Карен Мовсесян, приобрести билеты, как и узнать их цену, можно связавшись с организаторами. Мест всего 25. Каждый участник сможет привести с собой ещё одного человека.

Обстановка ожидается камерная — кроме участников и их сопровождающих, зрителей на мероприятии не будет.

«Сейчас сложные времена, и наше концертно-праздничное агентство решило отдать предпочтение спортивному мероприятию вместо праздничного. Сейчас это более уместно, и это будет значимой разгрузкой для социума. Основной упор в проведении этого мероприятия мы делаем именно на любителей шахмат, а не на профессионалов», — рассказал Карен Мовсесян «Континенту Сибирь» 22 марта.

Напомним, в начале марта в новосибирском зоопарке прошёл семейный праздник в честь Масленицы.

Чтобы узнать о стоимости участия и зарегистрироваться, нужно обратиться по телефону +79134770219