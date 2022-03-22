17:52
Губернатор Красноярского края отменил проверки местного бизнеса в 2022 году
17:03
Экс-депутату Заксобрания Омской области запретили занимать должности на госслужбе за мошенничество
16:42
Стало известно, когда демонтируют рекламные щиты в центре площади Калинина в Новосибирске
16:06
Лыжероллерную трассу на 3 км построят под Новосибирском
16:04
Власти Новосибирской области утвердили меры обеспечения устойчивости региональной экономики
15:34
Жителям Новосибирска предлагают сразиться в шахматы с Анатолием Карповым
14:09
Покупатель имущества бывшей игорной зоны на юге России нашёлся в красноярском Заксобрании
12:45
Почти 150 горняков эвакуировали из шахты «Листвяжная» в Кузбассе
11:53
Студента НГТУ оштрафовали за компьютерную атаку на сайт вуза
11:16
Суд оставил в силе приговор экс-директору новосибирского колледжа, получившему крупную взятку
10:11
Власти региона Сибири намерены создать сеть госмагазинов с фиксированными ценами
23:21
Новое предприятие «Газпром нефти» стало резидентом экономической зоны «Авангард»
22:03
Суд запретил Facebook и Instagram в России
20:02
Менее 300 случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в Новосибирской области
18:13
В Новосибирской области отменена обязательная вакцинация против COVID-19
17:54
Крупное поступление сахара ожидает новосибирцев на следующей неделе
16:43
Временные площадки под накопление мусора создадут в двух районах Новосибирской области
Собственник и руководитель компании «Фермер-центр франчайзинг»
Генеральный директор компании «Юнисервис Капитал»
Основатель новосибирского агентства недвижимости LOKS
Внештатный корреспондент «Континента Сибирь» в Германии
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.