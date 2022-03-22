Покупатель имущества бывшей игорной зоны на юге России нашёлся в красноярском Заксобрании

Покупателем выставленного на продажу имущества бывшей игорной зоны «Азов-сити» стал депутат Законодательного собрания Красноярского края, предприниматель Алексей Бойков. Он приобрёл объекты за 102,1 миллиона рублей.

Комплекс зданий, расположенный в бывшей игорной зоне «Азов-сити» на границе Краснодарского края и Ростовской области, был выставлен на продажу в рамках банкротства ООО «Роял тайм групп», сообщает 22 марта «Ъ-Сибирь».

Начальная стоимость лота, в который вошли объекты инженерной инфраструктуры, недостроенный развлекательный комплекс с автостоянкой, два здания игорного заведения «Оракул» и гостиничный комплекс на 90 номеров, составила 289,9 млн руб. В результате торгов объекты проданы за 102,1 млн руб. Их покупателем стал красноярский предприниматель, депутат Законодательного собрания Красноярского края от ЛДПР Алексей Бойков.

На лот также претендовали красноярские предприниматели Андрей Момот и Кирилл Долгополов, омский предприниматель Андрей Вольский, представитель краснодарского бизнесмена Алексея Крючкова Екатерина Терещенко, предпринимательница из Воронежа Алёна Лушникова, а также представитель ООО «Башстройсервис» Марк Негодуйко.

Как сообщает «Ъ-Казань» со ссылкой на избирком Красноярского края, доход Алексея Бойкова за 2020 год составил 11,9 млн руб.

«Азов-сити» — первая федеральная игорная зона, работала в России с 2010 по 2018 год. В 2015 году было принято решение ликвидировать зону, а в начале 2019 года все казино были закрыты.

ООО «Роял тайм групп» зарегистрировано в Казани Республики Татарстан в 2008 году. В августе 2019 года арбитражный суд Татарстана объявил компанию банкротом, её долг составил 1,5 млрд руб.

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