Новосибирцы удвоили спрос на китайские смартфоны

МТС сообщает о смещении интереса новосибирцев в сторону недорогих и средних по цене смартфонов. Так, продажи смартфонов китайских брендов Huawei, Honor, Oppo, Vivo и Realme в Новосибирской области в начале марта выросли в два раза.

С 28 февраля по 13 марта продажи смартфонов китайских брендов в Новосибирске выросли в два раза по сравнению с двумя предыдущими неделями. Так, продажи устройств Honor за первые две недели марта увеличились на 260%, Oppo и Vivo — на 230%, а Huawei и Realme — на 85%. Устройства Xiaomi остаются в дефиците с конца 2021 года.

Новосибирцы, которым нужна только голосовая связь, в условиях повышенного спроса предпочли купить кнопочный телефон вместо смартфона — за последние две недели продажи кнопочных телефонов выросли на 14%.

С конца февраля жители региона активно скупали самые популярные модели смартфонов Apple, Samsung и Xiaomi, а потом переключились на более бюджетные устройства, которые остались в наличии. То есть на рост популярности «китайцев» в целом повлияло желание пользователей совершить покупку сейчас, не откладывая на потом.