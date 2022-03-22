Почти 150 горняков эвакуировали из шахты «Листвяжная» в Кузбассе

В Кемеровской области на шахте «Листвяжная» проводится эвакуация, сообщает министерство угольной промышленности региона.

По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, из-за сбоя в работе системы вентиляции сегодня утром на шахте «Листвяжная», принадлежащей компании АО ХК «СДС-Уголь», была проведена эвакуация.

«При плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания произошла задержка на 8 мин, по регламенту такая задержка может составлять до 10 минут. <…> Для обеспечения безопасности принято решение о выводе горняков из шахты, угрозы для их жизни нет», — указано в сообщении министерства в социальных сетях.

Уточняется, что на момент происшествия в шахте находилось 134 человека. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, на одном из участков шахты специалисты зафиксировали превышение уровня углекислого газа. Ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности.

«На одном из участков горной выработки в ходе плановых ремонтно-восстановительных работ при реверсивном переключении главного вентилятора проветривания шахты было зафиксировано превышение углекислого газа. В связи с этим принято решение об эвакуации работников», — указано в сообщении.

По данным ТАСС, в результате происшествия 10 человек доставили в больницу, они все в сознании. Работы на шахте приостановили до выяснения причин происшествия.

Напомним, 25 ноября прошлого года на шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области произошел взрыв метана, в результате которого погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 106 человек пострадали.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела в отношении директора шахты Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молостова, начальника участка Сергея Герасименка и двух сотрудников Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора.

После аварии правоохранителями задержаны президент холдинга «СДС» Михаил Федяев, экс-гендиректор холдинга «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, бывший технический директор холдинга Антон Якутов и главный инженер шахты «Листвяжная» Анатолий Лобанов.