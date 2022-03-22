Студента НГТУ оштрафовали за компьютерную атаку на сайт вуза

Студент Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) совершил компьютерную атаку на сайт вуза. Ему назначен штраф в размере 40 тыс. рублей.

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области пресекли противоправную деятельность жителя Новосибирска, совершившего компьютерную атаку на сайт НГТУ, сообщает официальный представитель УФСБ России по региону Ирина Зеброва.

«Установлено, что в июне 2021 года студент Новосибирского государственного технического университета с использованием вредоносных программ совершил компьютерную атаку на информационный ресурс НГТУ», — уточнила Ирина Зеброва.

Сообщается, что на основании результатов оперативно-розыскной деятельности ведомства возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК России («Использование вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации»).

Решением Октябрьского районного суда Новосибирска студенту назначен штраф в размере 40 тыс. рублей. Постановление суда вступило в силу.

По данным ведомства, в регионе с начала 2022 года зафиксировано и пресечено более 1 130 компьютерных атак на объекты информационной инфраструктуры науки и образования, государственных органов. Отмечается, что большая часть из них была совершена «с территорий недружественных России стран».

«Нанесение ущерба не допущено», — сообщила Ирина Зеброва.

Напомним, в середине марта текущего года неизвестные взломали сайты российских арбитражных судов. Хакерской атаке подверглись в том числе информационные ресурсы судов регионов Сибири.