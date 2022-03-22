Суд оставил в силе приговор экс-директору новосибирского колледжа, получившему крупную взятку

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор бывшему директору Новосибирского промышленно-энергетического колледжа Михаилу Гутеневу. В ноябре 2021 года его признали виновным в получении взятки в крупном размере.

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор экс-директору Новосибирского промышленного энергетического колледжа Михаилу Гутеневу, сообщает пресс-служба Коченевского районного суда.

В конце ноября прошлого года его признали виновным в совершении преступления по п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, с вымогательством взятки, в крупном размере) и назначили наказание в виде 4 лет исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, в апреле и мае 2020 года в помещениях колледжа проводились строительно-ремонтные работы за счет бюджетных средств. По их завершению Михаил Гутенев потребовал от представителя порядной организации передать ему 241 тыс. рублей, а также обустроить фундамент на своем дачном участке.

«Также нашло подтверждение, что Гутенев регулярно получал денежные средства (10% от суммы контракта) при выполнении ремонтных работ в здании колледжа», — уточнили в пресс-службе суда.

Директор подрядной организации обратился в УФСБ России по Новосибирской области. Он передал бывшему директору учреждению 50 тыс. рублей, при получении оставшейся суммы фигурант дела была задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, ранее суд в Новосибирске вынес приговор бывшему директору детско-юношеского центра «Планетарий» Сергею Масликову. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначили штраф в размере 60 тыс. рублей, однако экс-руководитель учреждения был освобожден от наказания.