Власти региона Сибири намерены создать сеть госмагазинов с фиксированными ценами

В Омской области планируется создать сеть государственных магазинов. Предполагается, что некоторые продукты и товары в них будут реализовывать по фиксированным ценам, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Омской области Александр Бурков поручил региональным министерствам сельского хозяйства и экономики проработать проект создания сети государственных магазинов с фиксированными ценами на социально-значимые продукты и товары первой необходимости.

«Срок — неделя, чтобы этот вопрос проработать и дать предложения: как можно сделать такие магазины, где и в каком объеме. И, самое главное, за счет каких средств это поддерживать», — подчеркнул глава региона в ходе заседания координационного штаба по устойчивому положению экономики, работы системообразующих организаций и предприятий жизнеобеспечения.

Кроме того, в регионе возобновят и расширят проведение ярмарок выходного дня, чтобы местные жители могли покупать фермерские продовольственные товары без посредников. Ярмарки планируется проводить еженедельно. Кроме фермеров, региональные власти намерены привлечь к реализации продукции частных производителей.

По данным пресс-службы правительства Омской области, все категории товаров в регионе есть в наличии, кроме сахара — он отсутствует в большинстве магазинов. Причинами этого стали высокий спрос и ограничения на его поставку в регион. Уточняется, что омские власти фиксируют наибольший рост потребительских цен на сахар-песок, меньше — на крупы, муку и масло. Наблюдается сезонный рост на фрукты и овощи.

Губернатор Александр Бурков обратился в ФАС России и Минэкономразвития РФ с предложением организовать проверки иногородних дистрибьюторов заводов по производству сахара на предмет обоснованности задержек с поставками. Он также обратился в прокуратуру региона с просьбой проверить поставщиков, увеличивших отпускные цены на продукты питания в регионе.

«Есть бизнес, который с минимальной маржинальностью пытается работать в интересах населения. Это, скажем так, — социально-ориентированные предприниматели. Но есть посредники, которые начинают массово скупать тот же сахар-песок, а завтра это могут быть и другие товары. Сегодня нет таких массовых спекуляций, но это вызывает ажиотаж, вызывает недовольство граждан. И создавать это искусственно, ради своей собственной наживы, недопустимо», — подчеркнул Александр Бурков.

Напомним, в Новосибирской области также фиксируют случаи отсутствия сахара на полках магазинов. Накануне региональные власти сообщили о планируемой поставке крупной партии сахара в торговые точки в размере более 500 тонн.

Стоит отметить, что на сегодня одним из крупнейших дистрибьюторов продуктов питания в Омской области является торговый дом Шкуренко. В феврале 2022 года совладелец торговых сетей «Победа», «Низкоцен», «SPAR Омск» Виктор Шкуренко объявил о приобретении томской дистрибуторской компании «Бас-тон». В 2020-2021 годах он уже купил томского дистрибьютора кондитерских изделий «Салют» и новосибирского дистрибьютора ТД «АБК – Новая Сибирь».