Новое предприятие «Газпром нефти» стало резидентом экономической зоны «Авангард» 

Компания «Газпром нефть» планирует построить в Омской области завод графитированных электродов. Новое производство должно обеспечить импортонезависимость российской металлургии при выпуске электростали.

Реализацией проекта завода графитированных электродов займется дочернее предприятие компании «Газпромнефть-Графитек», ставшее резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Авангард» вблизи Омска.

По данным пресс-службы компании, новое производство обеспечит российскую промышленность ключевым материалом для выпуска высокосортной стали — сверхмощными электродами, а проектная мощность предприятия — свыше 45 тыс. тонн графитированных электродов в год — поддержит независимость отечественной металлургии от импорта.

«Реализация проекта создания в Омске современного и эффективного производства графитированных электродов имеет стратегическое значение для промышленности страны: в среднесрочной перспективе «Газпромнефть-Графитек» обеспечит импортонезависимость российской металлургии при выпуске электростали. Кроме того, новое предприятие станет одним из ключевых производственных комплексов в особой экономической зоне «Авангард», что будет способствовать появлению в Омской области дополнительных высококвалифицированных рабочих мест и комплексному развитию экономики региона», — сказал генеральный директор «Газпромнефть-Графитек» Александр Панов.

Сырьем для электродов станет нефтяной кокс, выпускать который планируют на комплексе глубокой переработки нефти Омского НПЗ компании. Современные электроды позволят в два раза снизить углеродный след при производстве стали.

«Сегодня нам как никогда важно развивать собственное производство. В Омской области уже созданы все условия — в прошлом году при федеральной поддержке мы запустили в регионе площадку, где сосредоточим производства, выпускающие импортозамещающую продукцию для нужд предприятий на территории страны. Одно из ее ключевых преимуществ — расположение в непосредственной близости от крупных нефтехимических предприятий. Это открывает резидентам возможность построения оптимальных логистических схем. Омская область — крупный промышленный центр, который сделает свой вклад в выстраивание новых логистических цепочек для всей страны», — отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

Новый завод планируется интегрировать в единый производственный кластер компании «Газпром нефть» в Омской области, объединяющий высокотехнологичные предприятия. В их числе — Омский НПЗ, Омский завод смазочных материалов и строящееся производство катализаторов нефтепереработки.