Суд запретил Facebook и Instagram в России

Суд признал деятельность социальных сетей Facebook и Instagram экстремисткой и запретил их на территории Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Тверской суд Москвы признал деятельность социальных сетей Facebook и Instagram, принадлежащих американской компании Meta Platforms Inc., экстремистской. С соответствующим иском в суд обратилась Генеральная прокуратура РФ.

«Удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры о запрете деятельности компании Meta», — цитирует судью агентство.

Решение суда о запрете вступает в силу немедленно. Уточняется, что граждане и организации не будут привлекаться к ответственности за экстремизм за то, что пользуются социальными сетями компании.

«Тверским районным судом города Москвы от 21 марта 2022 года исковое заявление первого заместителя Генерального прокурора РФ к холдинговой компании Meta Platforms Inc. о запрете деятельности на территории РФ – удовлетворено. Запрещена деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности», — указано в сообщении телеграм-канала московских судов общей юрисдикции.

Решение не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp, принадлежащего компании Meta, ввиду «отсутствия функций по публичному распространению информации».

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, основанием для обращения ведомства в суд стало заявление о временном снятии в социальных сетях Meta запрета для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей «призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих» в свете событий в Украине.

По данным пресс-службы Роскомнадзора, работа Facebook ограничена в России с 4 марта, Instagram — с 14 марта.