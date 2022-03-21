Менее 300 случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжается снижаться суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, за прошедшие сутки в регионе выявили 294 случая COVID-19 — неделей ранее заболевание подтвердилось у 690 человек.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировано 248 367 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 36 022 детей. 227 194 пациента полностью выздоровели. За сутки заболевание подтвердилось у 294 человек (20 марта — 306).

За прошедшие сутки от коронавируса скончались девять пациентов (днем ранее — 12): пятеро мужчин в возрасте от 52 до 93 лет, а также четыре женщины в возрасте от 70 до 86 лет. Всего в Новосибирской области от COVID-19 умерли 5 262 человека.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 лечатся 1 513 пациентов, в том числе 44 ребенка. В отделениях реанимации находится 192 человека. Искусственная вентиляция легких требуется 19 пациентам.

Отметим, средний суточный показатель заболеваемости COVID-19 до начала пятой волны в Новосибирской области составлял 240-250 случаев.

По данным стопкоронавирус.рф, в Кузбассе за минувшие сутки выявили 277 случаев заражения коронавирусом, скончались 4 пациента. В Красноярском крае за день заболевание подтвердилось у 451 человека, умерли 14 пациентов.

Напомним, в регионах Сибири проводится отмена ограничительных мер, введенных из-за коронавирусной инфекции. Так, в Красноярском крае приняли решение об отмене масочного режима. Ранее ограничительную меру отменили на территории Кемеровской области.

В Новосибирской области также анонсировали возможную отмену масочного режима, однако принятие решения было отложено. По словам губернатора Андрея Травникова, ограничительную меру могут перевести в рекомендательную форму.