На прошедшем в середине марта выездном совещании стройплощадки школы в новосибирском микрорайоне «Европейский берег» стало известно, что новое учебное заведение может быть сдано в эксплуатацию к началу очередного учебного года.

Депутаты, представители минстроя Новосибирской области, департамента образования Новосибирска и компании Брусника проконтролировали ход строительства новой современной школы в микрорайоне «Европейский берег». Учреждение возводится по уникальному проекту, в нём предусмотрены атриум, просторные коридоры и большие окна в классах, а также кулинарная мастерская и помещение для гончарного дела – всего пять кластеров, от спортивных до технологических. Застройщиком является девелопер Европейского берега — компания Брусника.

Как отметил на выездном совещании председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский, готовность объекта сейчас составляет 60%.

Школу для жителей «Европейского берега» в Новосибирске могут открыть уже к началу учебного года 1 of 18

«Строители справляются, есть финансирование. Ввести в эксплуатацию должны летом, надеюсь, что в сентябре дети уже переступят порог нового учреждения. На улице Большевистской всего одно учреждение образования – это школа №76. И она сегодня переполнена. Новая школа рассчитана на 850 мест, но может вместить большее количество учеников. Как только её введут в эксплуатацию, то снимется большая нагрузка с существующей школы №76. Эта территория активно застраивается, социальные объекты должны быть», — отметил депутат.

По словам депутатов, значительную часть строительных расходов составляет оборудование, закупку которого могут осложнить санкции. Однако, как отметил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахмедгареев, проблем с оборудованием сегодня нет – оно приобретено ещё полтора года назад и находится на хранении.

«Вопрос в другом. В зависимости от сроков сдачи и получения главного документа – акта о вводе в эксплуатацию – зависит процесс лицензирования. Без лицензии – никакой деятельности, это очевидно», — пояснил Рамиль Ахмедгареев.

«Чтобы сохранить темпы и успеть построить школу к началу учебного года, очень важно, чтобы уже с апреля было открыто бюджетное финансирование на финальный этап строительства», – отметил руководитель проектов компании Брусника Игорь Головкин.