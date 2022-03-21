Правительство Новосибирской области поддержит региональный рынок труда

Власти Новосибирской области разработали меры, обеспечивающие стабильность в сфере занятости населения на региональном уровне. В их числе – субсидирование повышения квалификации сотрудников, создание временных рабочих мест, а также обучение безработных и находящихся под риском увольнения граждан по нацпроекту «Демография».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассмотрел необходимые меры по поддержке рынка труда Новосибирской области в ходе оперативного совещания в правительстве региона 21 марта.

«Задача – думать не только о временных рабочих местах, но заполнить и постоянные. Многие предприятия до сих пор не могут закрыть вакансии. Поэтому нужно работать с коллективами предприятий иностранных партнеров, на которых возможна остановка деятельности, предлагать им постоянные рабочие места на наших предприятиях», – подчеркнул губернатор.

Глава региона также обратил внимание на такую возможную меру поддержки регионального рынка труда, как субсидирование предприятий, трудоустраивающих молодежь. Андрей Травников поставил задачу синхронизировать разрабатываемые региональные меры поддержки в этой области с мерами, принимаемыми на федеральном уровне.

Как отметила на совещании министр труда и социального развития Елена Бахарева, в Новосибирской области число официально зарегистрированных безработных граждан составляет около 16,4 тысяч человек или 1,2% от численности рабочей силы. Количество вакансий превышает численность безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости в 2,5 раза. На сегодня работодатели региона зарегистрировали потребность в 41 тысяче работников, большинство сотрудников требуется в промышленности, торговле, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте, в образовании и здравоохранении.

По словам главы ведомства, мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе мониторинг высвобождения работников и неполной занятости, проводится в регионе ежедневно. При этом власти выстроили взаимодействие со всеми участниками рынка труда.

Кроме того, в регионе сформирована межведомственная рабочая группа по обеспечению стабильного функционирования рынка труда Новосибирской области под руководством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.

Правительством Российской Федерации принят пакет мер поддержки рынка труда. В первую очередь, меры направлены на компании, которые намерены быстро вернуться к штатному режиму функционирования. Для этого предусмотрены субсидии на повышение квалификации сотрудников, находящихся под риском увольнения, под новые рабочие места или меняющиеся условия работы. На региональном уровне будут определены компании, которые воспользуются этой мерой, а также востребованные образовательные программы.

Вторая мера – это субсидирование найма и создание временных рабочих мест. Третье – это продолжение программы обучения в рамках национального проекта «Демография», в которой смогут участвовать не только безработные граждане, но и работники, находящиеся под риском увольнения.

В зоне особого внимания правительства области находится ситуация на предприятиях иностранных компаний, или компаний с иностранным участием, а также системообразующих предприятиях. Уже получена информация о состоянии занятости на 297 таких предприятий региона. Министерство труда и социального развития Новосибирской области готово предложить работникам, находящимся под риском увольнения, точечный подбор вакансий, бесплатную правовую помощь и психологическую поддержку, определение недостающих компетенций и их наращивание через переподготовку и повышение квалификации, в том числе через такой инструмент, как социальный контракт.

Ранее сообщалось о том, что правительство Новосибирской области участвует в формировании мер поддержки жилищного строительства на федеральном уровне.