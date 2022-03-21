Экс-замминистра транспорта Новосибирской области освободили из-под домашнего ареста

В Новосибирске суд смягчил меру пресечения бывшему заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергею Ставицкому, проходящему по делу о мошенничестве. Его отпустили из-под домашнего ареста под запрет определенных действий.

Ленинский районный суд Новосибирска изменил меру пресечения экс-замглавы новосибирского минтранса Сергею Ставицкому, сообщает пресс-служба суда. Бывшего чиновника отпустили из-под домашнего ареста, где он пробыл менее месяца. Ранее Ставицкий находился в следственном изоляторе.

«Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого Ставицкого С.В. изменена на меру пресечения в виде запрета определенных действий. <…> Срок меры действует до ее отмены или изменения», — указано в сообщении.

Уточняется, что Сергею Ставицкому запрещается общаться с другими фигурантами уголовного дела, сотрудниками министерства транспорта и дорожного хозяйства региона и Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области, пользоваться интернетом, а также отправлять и получать почтово-телеграфные отправления.

Напомним, в отношении Сергея Ставицкого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он был задержан в марте прошлого года по делу о взятках в ТУАД Новосибирской области.

По версии следствия, в период с марта по октябрь 2019 года обвиняемый предложил бывшему руководителю ТУАД региона Михаилу Чуманову покровительство и помощь с дополнительным финансированием по госконтрактам за регулярную передачу взяток в виде денег и оказание услуг имущественного характера. Сумму переданных взяток превысила 1,5 млн рублей.

Михаил Чуманов был задержан в конце 2020 года. В феврале текущего года суд освободил бывшего главу управления из-под стражи. В числе фигурантов дела экс-руководителя ТУАД Новосибирской области оказались, в частности, сотрудник АО «Новосибирскавтодор» Сергей Илюшин и бизнесмен Самир Асадуллаев.