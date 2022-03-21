В ложных террористических угрозах заподозрили подростка из Новосибирской области

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего жителя новосибирского Барабинска. По информации ФСБ, молодой человек рассылал десятки ложных сообщений о минировании в школы и торговые центры.

О возбуждении уголовного дела в отношении 14-летнего барабинца сообщает Telegram-канал правительства Новосибирской области со ссылкой на УФСБ России 21 марта.

По данным ведомства, в январе подросток отправил более 20 анонимных сообщений с недостоверной информацией о минировании на электронную почту торговых центров и образовательных учреждений. Кроме того, не подтвердившиеся данные о наличии взрывного устройства в начале года поступали в объекты социальной инфраструктуры Новосибирской области, а также в другие российские регионы.

Правоохранители решают вопрос о привлечении родителей молодого человека к административной ответственности.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, с начала года в регионе зафиксировано более 70 веерных рассылок с террористическими угрозами, отправленных с зарубежных серверов. По фактам соответствующих правонарушений возбуждено 48 уголовных дел, двое новосибирцев приговорены к реальным срокам отбывания в колонии общего режима.

Напомним, в начале марта в Новосибирской области арестовали подозреваемого в отправке ложных сообщении о минировании судов. По версии правоохранителей, к противоправным действиям он привлекал подростков.