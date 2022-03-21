Пилот частного самолёта заплатит 20 тысяч рублей за самовольные полёты над Новосибирском

В Новосибирской области оштрафован пилот частного самолёта, летавший в пригородной зоне без согласований с соответствующими инстанциями. За нарушение законодательства ему предстоит заплатить 20 тысяч рублей.

Новосибирская транспортная прокуратура инициировала привлечение к административной ответственности пилота частного самолёта, который совершал незаконные полёты над пригородом. Ему вменяется ч.1 ст. 11.4 административного кодекса РФ (нарушение правил использования воздушного пространства).

Как сообщили в ведомстве 21 марта, нарушение было выявлено в результате проверки законодательства в сфере безопасности полётов.

«Установлено, что в нарушение требований Воздушного кодекса Российской Федерации в феврале 2022 года частный пилот на самолете типа Аэропракт (летучая лисица) совершал полёты над пригородом Новосибирска без уведомления органов управления воздушным движением и направления им плана полета», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

Пилоту назначен штраф в размере 20 тыс. руб.

Напомним, в ноябре 2021 года в новосибирском аэропорту «Толмачёво» досматривали самолёт, экстренно приземлившийся из-за болезни пассажира.